Protect Scotland : l’app anti Covid-19 de l'Écosse est disponible

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Réagir

Vous le savez, depuis le printemps dernier, Apple et Google se sont associés pour créer une technologie de notification d'exposition au COVID-19 qui fonctionne à la fois sur les iPhone et smartphones Android.



Cette technologie est adoptée un peu partout dans le monde et aujourd'hui, l'Écosse vient de s’ajouter à la liste avec Protect Scotland qui se base sur l'API de traçage des contacts COVID-19.

Protect Scotland traque le coronavirus en Écosse

L'application Protect Scotland a été développée par NHS Scotland et est basée sur l'API de notification d'exposition développée par Apple et Google, qui permet aux autorités de santé publique de proposer des applications capables d'alerter les utilisateurs lorsqu'ils ont été exposés au COVID-19.



La technologie d’Apple et Google utilise la connexion Bluetooth pour identifier de manière anonyme si un utilisateur était proche d'une autre personne qui a été testée positive pour COVID-19. Les patients testés positifs pour COVID-19 recevront un token (jeton) unique avec le résultat du test, qui peut être inséré dans l'application Protect Scotland.



L'application Protect Scotland fonctionne comme SwissCovid par exemple en vous alertant si vous avez été à moins de deux mètres d’un autre utilisateur de l'application dont le test est positif pour le coronavirus et en vous aidant à déterminer les contacts que vous auriez autrement manqués. Il en fera de même pour les autres si vous avez été testé positif tout en gardant vos informations privées et anonymes. Tout est sur la base du volontariat et du déclaratif, bien évidemment.



Pour mémoire, les applications avec l'API de notification d'exposition nécessitent iOS 13.5 ou Android 6.0 et versions ultérieures pour fonctionner. À partir d'iOS 13.7, les utilisateurs peuvent s'inscrire au système de notification d'exposition sans installer d'application tierce.



L'application Protect Scotland est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play. D'autres pays ont récemment rejoint la liste avec une application de suivi des contacts, notamment le Brésil, le Canada, les USA, la Suisse, l’Irlande et le Portugal.



Décidément, la France reste bien seule avec son App StopCovid qui coute des fortunes en maintenance et qui n'a envoyé qu’une centaine d’alertes depuis mai dernier. On rappelle que le gouvernement avait décidé de développer sa propre solution.



Enfin, Protect Scotland precise que vous pouvez supprimer l'application de votre appareil à tout moment et toutes les données stockées sur votre téléphone seront supprimées.

Télécharger l'app gratuite Protect Scotland