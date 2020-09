TikTok aimerait accélérer les discussions avec l'administration Trump

Le sablier s'écoule petit à petit et l'affaire de l'interdiction par le président Trump de TikTok aux États-Unis n'est toujours pas réglée. Le propriétaire du réseau socail, ByteDance, aurait rappelé l'urgence des discussions avec l'administration Trump pour éviter l'interdiction sans avoir à vendre toutes ses opérations aux États-Unis.

L'année 2020 est une année globalement mauvaise au niveau des relations entre les États-Unis et la Chine. Après l'affaire Huawei l'année dernière et les accusations liées au coronavirus en début d'année, les relations sont plutôt tendues entre ces deux grandes puissances mondiales. TikTok en paye en ce moment même les conséquences et essaye d’accélérer le processus qui permettrait de faire avancer les choses sur sa future interdiction en territoire américain.

Selon le Wall Street Journal, ByteDance, propriétaire de TikTok a travaillé sur le sujet d'une vente au cours des mois précédents avec les États-Unis, mais le sujet reste énormément complexe. La firme chinoise aimerait toujours éviter une vente d'après le quotidien.

ByteDance espère trouver une fin (heureuse) rapidement. CNBC de son côté a partagé plus d'informations sur ce qui se passe dans un court clip sur Twitter :

BREAKING: ByteDance & the U.S. government are discussing options that could allow it to avoid a sale of TikTok - Dow Jones pic.twitter.com/cWy78vjluQ