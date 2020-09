Tissot lance la T-Touch Connect Solar, sa première montre connectée

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Le marché des montres connectés prend de plus en plus d'importance, obligeant les plus grands fabricants à lancer des modèles pour venir contrer les Apple, Withings, Samsung et d'autres firmes spécialisées dans le high-tech.



Le dernier en date n'est autre que le suisse Tissot qui vient d'annoncer la commercialisation de la T-Touch Connect Solar, sa première smartwatch.



Il faut dire que le spécialiste y travaille depuis six années, révélant un développement difficile...

Tissot lance la montre connectée T-Touch Connect Solar

Il en aura fallu du temps... Après six années de développement, la célèbre marque de montre Tissot vient finalement de lancer sa première montre connectée.



Appelée T-Touch Connect Solar, la smartwatch Swiss Made n'est autre qu'un dérivé de la montre Tissot Smart-Touch, un prémice dévoilé en 2016, mais jamais commercialisé.



Cette fois-ci, la T-Touch Connect Solar sera belle et bien vendue : embarquant un boîtier de 47 mm en titane ou en PVD, elle s'accompagne d'un bracelet en caoutchouc ou en titane. On note deux boutons et une couronne pour naviguer dans les menus.



Le constructeur a tout de même voulu garder une forte mise en avant de la montre, disséminant les informations (date, météo, activité...) et les notifications sur une petite partie de l'écran. Le verre est en saphir incroyable.



L'application officielle sortira le 25 septembre prochain sur iOS et Android, avec un prix débutant à 995 francs suisses.