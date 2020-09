Instagram reconnait qu'Apple a un pouvoir trop important dans le secteur de la publicité

Il est rare que Adam Mosseri (le patron d'Instagram) s'exprime sur ce type de débat. Avec iOS 14, Apple va demander aux utilisateurs s'ils veulent que l'application qu'ils sont en train d'utiliser les traces pour améliorer l'intérêt des publicités mises en avant. Énormément de développeurs qui vivent grâce à la publicité s'attendent à une baisse de revenus conséquents. Les applications populaires comme Facebook ou encore Instagram sont les premières ciblées.

Instagram estime que Apple a un pouvoir immense

Aujourd'hui sur le marché de la publicité ce qui rapporte le plus ce sont les publicités ciblées. Quand vous utilisez une application iOS, celle-ci peut suivre votre activité pour voir quelle publicité pourrait vous intéresser et vous faire cliquer.

Un exemple ? Vous cherchez à acheter une Fire TV sur Amazon, vous allez voir dans les heures qui suivront des publicités mettant en avant l'Apple TV 4K ou encore la Chromecast. Les annonceurs savent à ce moment-là que vous êtes en train de chercher un boitier connecté pour bénéficier d'applications sur votre téléviseur.



Les publications ciblées génèrent beaucoup d'argent pour les annonceurs, mais aussi pour les développeurs qui les incluent dans leur application. Avec iOS 14, Apple va couper les vannes de ce type de publicités et donc limiter les revenus des réseaux sociaux. Pour Adam Mosseri, on s'attend déjà à une perte financière d'environ 50% :

Si l’écosystème change d’une manière telle que les annonceurs ne peuvent pas mesurer leur retour sur investissement, cela va vraiment être quelque peu problématique pour notre entreprise, mais cela va être problématique pour toutes les grandes plateformes publicitaires à peu près également, donc je ne suis pas si inquiet à ce sujet sur le long terme.

Ce que pense le patron d'Instagram c'est que ceux qui seront les plus perdants seront les petites entreprises. Il explique qu'avec le Covid-19 beaucoup de commerçants ont perdu des clients, avec les publications ciblées mises en ligne sur Instagram, cela permet d'atteindre plus rapidement de nouveaux clients et donc d'obtenir des résultats plus facilement.



Pour Adam Mosseri, Apple a un "pouvoir immense" sur le secteur de la publicité. Comme la firme de Cupertino décide de tout pour plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, une simple décision peut tout faire basculer et c'est un peu ce qui se passe avec cette confrontation envers les publicités ciblées.

À la fin de l'interview, le patron d'Instagram a rappelé qu'Apple était sujet à une multitude d'articles et de procès envers les publicités et l'App Store.



