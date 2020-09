Jon Prosser annonce une Apple Watch SE moins chère avec le design de la Series 4

Une belle surprise à venir, dès la semaine prochaine ? Selon le très sérieux Jon Prosser, qui a souvent des informations autour des produits à la Pomme, il se pourrait qu'une première Apple Watch SE voie le jour.



Reprenant le design de la Series 4, cette dernière aurait un prix réduit par rapport à la gamme actuelle. La volonté d'Apple est simple : remplacer la Series 3 et surtout faire concurrence avec les trackers de fitness moins chers comme ceux de Fitbit.

Une Apple Watch moins chère la semaine prochaine ?

En effet, Jon Prosser affirme désormais qu'Apple prévoit d'annoncer un modèle Apple Watch moins cher lors de son événement virtuel le 15 septembre.



Cette dernière adopterait le design de la Series 4 et proposerait deux tailles, 40 mm et 44 mm. Pour faire baisser le prix, Apple se passerait de l'ECG et n'embarquerait qu'une puce M9.

Attention tout de même, on se rappelle que Prosser s'est trompé pour les nouveaux modèles d'Apple Watch et d'iPad qui, selon lui, devaient être présentés mardi dernier via communiqué de presse.



PS : nous avions déjà évoqué l'Apple Watch SE il y a quelques semaines.