Test de la caméra eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt compatible HomeKit

Julien Antoine

Les caméras connectées se sont multipliées ces dernières années, avec toujours plus de fonctionnalités et des qualités d'image croissantes. En terme de tarifs, la tendance globale est à la démocratisation, mais il reste un segment du marché pour lequel les prix diminuent moins vite : les caméras compatibles HomeKit.



Nous avons testé la caméra Indoor Cam 2K Pan & Tilt d'eufy, la filiale d'Anker Innovations qui développe de nombreux produits liés à la domotique. Celle-ci est proposée au prix très compétitif de 54,99€, et est même actuellement disponible en promotion à 42,49€ sur Amazon. Une version un peu allégée est également disponible à 39,99€. Cette dernière propose les mêmes fonctionnalités que sa grande sœur, à l'exception de la motorisation permettant de contrôler la direction de la caméra.



Contenu de la boîte Cam 2K Pan and Tilt

Indoor Cam 2K Pan & Tilt

Adaptateur USB

Câble USB - Micro USB (environ 1,8m - 2m)

Plateforme de fixation

2 chevilles & 2 vis

Guide de démarrage rapide

Installation de la caméra Eufy

La caméra peut être installée de 3 manières différentes :

posée sur un meuble

fixée à un mur

fixée au plafond

La première méthode est bien évidemment la plus simple, mais dans le cas où vous voudriez fixer votre caméra au plafond, une petite plateforme est fournie, ainsi que 2 vis et 2 chevilles, afin d'attacher proprement la caméra. En revanche, si vous souhaitez accrocher la caméra à un mur, il vous faudra du matériel supplémentaire non fourni.



Veillez à ne pas installer la caméra trop près d'un obstacle (mur ou objet), car la qualité de la vidéo serait dégradée en mode nuit, de par la réflexion du rayonnement infrarouge. Si vous optez pour la première option d'installation, il est recommandé de positionner la caméra à au moins 1,2 m au dessus du sol, afin d'avoir une vue sur toute la pièce.



Une fois la caméra mise sous tension, vous devrez télécharger l'application eufy Security sur l'App Store, et suivre les instructions d'installation depuis l'application. Celles-ci sont très clairement indiquées, et en quelques minutes votre caméra est fonctionnelle.

Pan & Tilt : Une caméra motorisée et intelligente

L'un des avantages de la Cam 2K Pan & Tilt, comme son nom l'indique, est qu'elle est capable de tourner sur deux axes : horizontalement à 360° et verticalement à un peu moins de 180°. Cela peut être très pratique si la caméra ne couvre pas l'entièreté de la pièce dans son champ de vision.

Détection de mouvement

La caméra est alimentée par une intelligence artificielle qui permet de détecter les mouvements et discerner les humains et les animaux par exemple. La détection de mouvement nous a semblé très efficace, et il est possible de choisir quel type de mouvement doit déclencher une alarme (personne, animal, n'importe quel mouvement). Une fonction intelligente de suivi automatique est également disponible, auquel cas la caméra tourne et suit le sujet détecté pour le garder dans le champ de vision autant que possible.

Détection du son et animaux de compagnie

La caméra propose également une détection du son, conçue pour alerter les parents lorsque le bébé pleure. Pour ce qui est des animaux de compagnie, il est possible de définir des zones interdites via l'application. Lorsque votre animal entre dans la zone en question, un lit ou un canapé par exemple, une commande vocale pré-enregistrée sera émise pour faire comprendre à l'animal qu'il est en train de faire une bêtise.

Aperçu en temps réel

Vous pouvez aussi bien utiliser la caméra en temps qu'alarme pour être alerté lorsqu'un mouvement suspect est détecté dans votre domicile, que comme moyen de visualiser en temps réel si tout se passe bien. La capture d'écran ci-dessous montre l'écran en question, depuis lequel vous pouvez notamment diriger la caméra librement, ou encore discuter avec la personne dans votre domicile. De nombreuses autres actions sont possibles depuis cet écran.

Notifications en cas de détection

Plusieurs modes sont disponibles pour vous prévenir en cas de détection de mouvement. Une page spécialement conçue à cet effet vous permet de sélectionner le mode souhaité, et même de créer votre mode personnel. Pour chaque mode pré-configuré, il est possible d'activer ou désactiver les 3 fonctionnalités suivantes lorsqu'un mouvement est détecté :

Enregistrer une vidéo

Envoyer une notification push via l'application

Déclencher l'alarme de la caméra



L'application fournit quelques modes par défaut :

A la maison

Absent

Alarme

Désarmé

Géorepérage (beta)

Programme



Les deux derniers modes sont ceux ayant la plus grande utilité à nos yeux, car ils s'activent automatiquement, soit en fonction de votre localisation, soit en fonction d'un horaire défini par vos soins. Dans les autres cas, vous devrez manuellement penser à passer d'un mode à l'autre.



Les notifications peuvent être reçues au format texte instantanément, dès qu'un mouvement est détecté, ou bien avec un léger délai mais avec une vignette du visage de la personne détecté. Une interface intuitive permet également de visionner toutes les alertes détectées, en fonction du jour sélectionné.

Enregistrements vidéo

La caméra possède un emplacement pour insérer une carte SD, qui servira de support pour enregistrer les vidéos. Ces dernières peuvent être enregistrées en continu, ou uniquement lorsqu'un mouvement est détecté. Dans le premier cas, la qualité est limitée à du 1080p, sinon vous pouvez choisir entre 2K HD et Full HD (1080p), le 2K HD étant la qualité optimale et nécessitant donc plus d'espace de stockage.



Vous pouvez également configurer votre caméra pour qu'elle enregistre sur le Cloud d'eufy ou sur un NAS (via le protocole RTSP).

Compatible HomeKit

L'Indoor Cam 2K Pan & Tilt est compatible avec HomeKit. Pour la configurer, rendez-vous dans la section Portail HomeKit des réglages de la caméra. Notez toutefois que l'ajout de la caméra à HomeKit désactivera certaines fonctionnalités, comme la détection basée sur l'intelligence artificielle ou les zones d'activité. De plus, certaines fonctions ne seront pas accessibles depuis l'application Maison, comme l'accès aux enregistrements sur la carte SD ou le contrôle de la direction de la caméra.



Suivez simplement les instructions, et la caméra devrait émettre le son Setup was successful lorsque la configuration terminée. Une fois la caméra ajoutée à HomeKit, vous devrez définir le comportement lorsque vous êtes au domicile et lorsque vous êtes absent :

désactivé

détecter de l'activité

diffuser

diffuser et autoriser l'enregistrement

La dernière option requiert un abonnement au stockage iCloud de 200 Go minimum (2,99€/mois).

Notre avis sur Indoor Cam 2K Pan & Tilt (eufy)

Nous avons été convaincus par ce nouveau modèle d'eufy. En effet, au vu de son prix et des nombreuses fonctionnalités proposées, l'Indoor Cam 2K Pan & Tilt présente un rapport qualité/prix tout simplement excellent. La seule petite déception provient de l'intégration HomeKit, qui restreint certaines fonctionnalités pratiques de la caméra. Cela est cependant dû à Apple plus qu'à eufy. Pour résumer, voici les principaux points notés lors de ce test :

Application très réussie, interface claire et réactive

Bonne qualité vidéo

Nombreuses fonctionnalités (détection IA efficace, suivi de mouvement automatique...)

Prix défiant toute concurrence

HomeKit limité par rapport à l'application eufy Security

L'Indoor Cam 2K Pan & Tilt est actuellement disponible en promotion sur Amazon au prix de 42,49€ au lieu des 54,99€ habituels.





Notre avis sur "Caméra 2K Pan & Tilt" ( Eufy )