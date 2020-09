LoL Wild Rift : l’early access accessible pour tous

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Alors qu'il était prévu pour « 2020 » sur iOS et Android, le prochain hit mobile de Riot Games, League of Legends: Wild Rift, n'est toujours pas officiellement disponible.



Pour cause, le studio veut offrir une expérience très proche de la version PC de son célèbre MOBA sur nos mobiles, l'obligeant à peaufiner son gameplay et attendre de premiers retours.



Cependant, une nouvelle étape vient d'être franchie puisque les développeurs permettent un accès à l'early access, signifiant que la date de sortie se rapproche.



Regardez le trailer vidéo de LoL Wild Rift :

League of Legends Wild Rift passe en early access

Annoncé l'année dernière, le célèbre MOBA League of Legends aura le droit à une version consoles et mobiles proche de celle que l'on connaît sur PC. Seulement, l'un des des défis les plus importants rencontrés par les développeurs de Wild Rift concerne le passage du clavier et de la souris aux contrôles à double stick virtuels sur l'écran de l'iPhone, de l'iPad ou d'un Android.



Mais, il semblerait que l'on approche d'un dénouement puisque Riot Games permet désormais aux joueurs iOS et Android de faire une demande d'accès à l'early acces, dernière étape avant la sortie officielle.



Attention tout de même, vous inscrire n'est pas gage d'y avoir accès, puisque certains joueurs seulement seront sélectionnés... C'est à cette adresse que ça se passe !