Apple est accusé de prendre à la légère le droit britannique de l'environnement

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Avec toutes ses communications et ses décisions pour la protection de l'environnement, tout ne serait pas encore parfait chez Apple. Le Royaume-Uni est en colère contre la firme de Cupertino, le gouvernement accuse l'entreprise de ne pas prendre au sérieux le droit britannique en ce qui concerne les déchets électroniques.

Tim Cook est invité à comparaitre

Quand on parle d'Apple et de l'environnement, nous avons une image de bienveillance et des actions favorables à la protection de notre planète. Cependant, si on en croit le Comité spécial d'audit environnemental de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Apple ne prendrait pas au sérieux les indications qui lui sont transmises.

Furieux de cette situation, Tim Cook a été invité à comparaitre devant le Comité spécial pour expliquer les choix d'Apple concernant le traitement des déchets électroniques.

Initialement, ce devait être un représentant d'Apple qui devait s'y rendre, mais finalement celui-ci a annulé à la dernière minute sa venue. Les faits se sont passés au mois de juillet, nous sommes en septembre et l'entreprise ne s'est toujours pas expliqué.

Du côté d'Apple, personne n'a encore réagi concernant cette déclaration.

Philip Dunne le président du comité a tenu à rappeler qu'il est primordial que la firme de Cupertino s'exprime le plus rapidement possible, puisqu'avec plus de deux milliards d'iPhone vendus dans le monde, l'empreinte environnementale peut être particulièrement sensible. De plus c'est un devoir moral pour une entreprise de cette taille !

Si la pierre est jetée à Apple, il faut quand même rappelé que comparé à beaucoup de ses concurrents, l'entreprise fait des avancées phénoménales dans la protection de l'environnement. Elle a par exemple mis en place un système d'alimentation via l'énergie solaire pour ses data center et Apple Store et souhaite limiter au maximum son empreinte carbone d'ici 2030 en réduisant les émissions de ses partenaires qui participent quotidiennement à la fabrication des pièces et à l'assemblage des produits Apple.

L'affaire est à suivre de près, mais il ne fait aucun doute que la firme de Cupertino devrait réagir sous peu à cette attaque qui s'est rapidement médiatisée au Royaume-Uni.



Source