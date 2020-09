Apple Watch Series 6 : Même design et presque les mêmes caractéristiques que la Series 5

Il y a 1 heure

Julien Russo

C'est le grand jour, c'est ce soir que va avoir lieu la keynote depuis l'Apple Park. Au programme, nous attendons (d'après les rumeurs) deux nouveaux iPad et deux nouvelles Apple Watch dont l'une sera sous l'étiquette "SE" pour exprimer son tarif plus accessible. Mark Gurman de Bloomberg vient de dévoiler ce que Tim Cook et le reste de son équipe devraient annoncer ce soir.

Une Apple Watch Series 6 très similaire à la génération actuelle

À quoi faut-il s'attendre de l'Apple Watch Series 6 ? Pas grand-chose si on en croit le célèbre journaliste Mark Gurman qui rejoint les propos de Jon Prosser sur Twitter. En effet, selon ses récentes déclarations, Apple n'aurait pas cherché cette année à proposer une nouvelle Apple Watch avec un nouveau design et des caractéristiques révolutionnaires. La seule grosse nouveauté serait du côté de la santé. La firme de Cupertino proposerait la surveillance de l'oxygène dans le sang, ce qui serait la plus grosse évolution dans cette sixième génération d'Apple Watch. Les rumeurs parlent également d'un processeur plus rapide pour une meilleure gestion des applications et une réactivité optimisée dans watchOS. Le prix devrait être identique à l'Apple Watch Series 5.

Mark Gurman confirme également que Apple devrait proposer une Apple Watch SE, sur le même objectif que l'iPhone SE, le prix sera plus accessible que la Series 6. Avec cette stratégie (qui a fait ses preuves), Apple devrait réaliser plus de ventes en atteignant les clients aux budgets serrés. Selon les informations obtenues par le journaliste, l'Apple Watch SE aura les mêmes tailles que la Series 6 soit 40 mm et 44 mm.



Gurman parle également du nouvel iPad Air qui sera annoncé ce soir. Selon ses propos, il s'agira là de la plus grande évolution jusqu'à aujourd'hui. Apple a fait en sorte que l'iPad Air se rapproche de son grand frère, l'iPad Pro. Résultat, un écran sans bord et un bouton home qui a disparu au profit du Touch ID dans le bouton d'allumage.

Un autre leakers du nom d'Evan Blass a précisé que l'iPad Air dévoilé ce soir possèdera la puce A14 et abandonnera le port Lightning au profit de l'USB-C. Il parle également d'un nouvel iPad avec la puce A12X et une prise Lightning.



Globalement toutes ses informations se ressemblent, l'analyste Ming-Chi Kuo a dévoilé la même chose hier concernant l'arrivée de la détection de l'oxygène dans le sang pour l'Apple Watch Series 6. Il a également confirmé qu'il n'y aura rien de vraiment nouveau (côté design) sur la nouvelle Apple Watch.



Source