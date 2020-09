Google présentera les Pixel 5 et Pixel 4 5G le 30 septembre

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur le keynote de ce soir, où Apple présentera une partie de ses nouveaux appareils, nous avons tendance à oublier qu'un autre géant doit présenter ses nouveautés, dont ses smartphones.



Oui, Google a bel et bien un évènement prévu en ce mois de septembre, et plus particulièrement le 30, date dévoilée hier dans la soirée.



On devrait ainsi assister à la naissance du Pixel 5, du Pixel 4 5G, mais également d'un Chromecast.

Google présentera ses nouveaux produits le 30 septembre

C'est donc officiel, Google présentera ses nouveaux Pixel le 30 septembre prochain, pour un coup d'envoi prévu à 20 heures, heure française.



Bien sûr, cela n'est pas réellement une surprise, étant donné que la firme américaine annonçait déjà que lors du lancement du Pixel 4a que les deux nouveaux Pixel 5 et Pixel 4 5G seraient commercialisés le 8 octobre.



Seulement, la fiche technique de deux produits, elle, n'est pas encore officielle : on connaîtra donc les caractéristiques des deux smartphones ainsi que leurs tarifs.



Pour le reste, on devrait découvrir un nouveau Chromecast portant le nom de code « Sabrina » compatible avec tous les services Android TV et compatible 4K à 60fps et HDR10 et Dolby Vision.



Les enceintes Nest ne seraient pas en reste puisque la nouvelle Google Nest sera officiellement lancée.