Un iPhone SE Plus bientôt disponible ?

Il y a 35 min (Màj il y a 28 min)

Kévin Bilbo

Sortie en mai dernier, l'iPhone SE 2020 embarque (presque) toutes les technologies de l'iPhone 11 dans le corps de son petit frère, l'iPhone 8. Toutefois, contrairement à ce dernier, l'iPhone SE n'a représenté jusqu'ici qu'un petit format. Un peu démodé quand on connait la tendance actuelle des grands écrans... Cependant, cette époque devrait bientôt être terminée, Apple aurait l'ambition de passer à la vitesse supérieure.

L'iPhone SE Plus imminent ?

Il y a quelques semaines, une bêta d'iOS 14 avait déjà suggéré qu'Apple travaillait sur un iPhone SE Plus mais sans plus de détails.

Aujourd'hui, c'est Best Buy (site de vente en ligne américain) qui revient à la charge. En effet, l'entreprise américaine vient de mettre en ligne une vitre de protection en verre trempé... pour l'iPhone SE Plus 2020 !





On remarquera la découpe particulière en haut de la vitre...



La fiche du produit ne nous apprend pas d'informations supplémentaires, si ce n'est les dimensions de l'écran : 14,86x6,88cm.

Ces dimensions correspondent, sans réelle surprise, à celles de l'iPhone 6/7/8 Plus que nous connaissons déjà. Il y a donc fort à parier que si cet iPhone SE Plus voit le jour, il s'agisse d'une copie de l'iPhone 8 grande taille.

Le keynote de ce soir n'est pas censé se focaliser sur l'iPhone, il parait donc peu probable que cette nouvelle version de l'iPhone SE y soit présentée. Toutefois, Apple pourrait le garder de côté pour un autre Apple Event avant la fin de l'année (on ne sait jamais...) !

