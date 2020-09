[LIVE] Keynote Apple du 15/09 : Apple Watch 6, iPad Air 4, AirTags, ...

Medhi Naitmazi

C'est le jour J comme dit Apple. Il est temps de retrouver toutes les nouveautés du keynote de rentrée nommé "Time Flies" et qui se déroule donc ce mardi 15 septembre 2020.



Lancé par Tim Cook, cet Apple Event ne va pas lever le voile sur toutes les nouveautés de la marque mais se concentrera sur l'Apple Watch et l'iPad avec la Series 6, l'Apple Watch SE, l'iPad Air 4 et l'iPad 8. Sans oublier les traqueurs AirTags ainsi qu'un mot sur les services et pourquoi pas le bundle Apple One. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont attendus pour le mois d'octobre après l'annonce officielle d'un retard dans la production.

Soyez présents à 19 h sur notre page keynote (France / Belgique / Suisse, 18 h en Algérie / Maroc / Tunisie, 17 h en Côte d'Ivoire / Sénégal / ..., et 13 h au Québec), pour suivre la conférence dédiée aux nouveaux produits Apple. Tout sera retranscrit en français et en images ici-même, cf lien ci-dessous.

Les nouveautés du keynote de rentrée 2020 d'Apple (Time Flies)

Si on attend quelques nouveautés sur chaque produit, comme par exemple le capteur du taux d'oxygène sur l'Apple Watch 6 ou le nouveau design sans bord de l'iPad Air 4 avec Touch ID sur le bouton Power, la vraie nouveauté se trouvera certainement dans les AirTags qui va permettre à Apple de proposer un tout nouveau produit. De plus, la firme devrait lancer une Apple Watch SE moins chère, un iPad 8 et le pack de services Apple One à prix intéressant mais aussi les versions finales d'iOS 14, d'iPadOS 14, de tvOS 14 et de watchOS 7.

Espérons également quelques informations officielles sur les Mac Apple Silicon, les iPhone 12 ou encore les Apple Glass.

Comme suivre le keynote d'Apple en direct et en français

Pour ne rien manquer, faites comme d’habitude depuis 12 ans, rendez-vous sur iPhoneSoft.fr. On commentera l’évènement en direct et en français, tandis qu'on présentera l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque nouveau firmware ou nouveau produit.

Tim Cook devrait ouvrir la conférence à 19 heures pile (heure de Paris), rejoignez-nous dès 18h45 pour suivre cet évènement avec nous en direct sur notre page Keynote ou via notre compte Twitter @iPhoneSoft_fr. Le résumé sera aussi publié sur notre page Facebook. Et une fois de plus, Apple diffuse son évènement en direct sur Youtube qu'on retrouve directement ci-dessous.

