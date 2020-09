Apple Glass : Zuckerberg s'en prend au projet de lunettes

Guillaume Gabriel

Hier soir, Mack Zuckerberg a tenu une conférence autour de Facebook, de la réalité augmentée et des futurs produits à venir du côté du réseau social.



Ainsi, on a fait la connaissance de l'Oculus Quest 2, mais on a appris également que les ingénieurs de la société commercialiseront des lunettes intelligentes en partenariat avec Ray-Ban, et ce, dès l'année prochaine.



L'autre point, c'est le Projet Aria, qui devrait se rapprocher des Google Glass et des Apple Glass en permettant de se balader avec la réalité augmentée. Une annonce très remarquée, mais qui n'est actuellement qu'en test alors que Google a déjà lancé une première version des lunettes, tandis qu'Apple serait sur le point de dévoiler son équivalence.

Mark Zuckerberg critique les Apple Glass

Si les fameuses lunettes de Facebook ne sont pas encore au point, et semblent loin de l'être (elles sont actuellement en test, on parle d'une sortie dans la prochaine décennie), ça n'empêche pas Mark Zuckerberg de faire le spectacle, une nouvelle fois.



Interrogé par The Verge suite à la conférence, le CEO de Facebook a sévèrement recardé le projet d'Apple : les Apple Glass. Selon lui, le système de la Pomme revient à "se coller une Apple Watch sur votre visage".

Je ne pense pas que nous soyons sur le point d’obtenir toute l’électronique nécessaire pour rentrer dans un châssis fin.

Sur les nerfs, Mark ? Jugé un produit avant sa présentation officielle, ce n'est pas très fair-play...