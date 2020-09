Apple TV+ annonce deux nouveaux programmes pour enfants "Stillwater" et "Doug Unplugs"

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Apple continue d'enrichir le catalogue de son service de streaming, l'objectif principal est de proposer le maximum de contenus de qualité pour différents profils d'abonnés. Si Apple a commencé avec des programmes majoritairement pour les adultes, l'entreprise ajoute plus de programmes pour les enfants depuis quelques mois.

Stillwater et Doug Unplugs

Vos enfants vont commencer à adorer Apple TV+. En effet, s'il y a déjà pas mal de contenus pour eux, Apple continue d'annoncer de nouveaux programmes avec des histoires passionnantes. Par sa voie habituelle du communiqué de presse, Apple vient de dévoiler l'arrivée prochaine de "Stillwater" et "Doug Unplugs".

Commençons par Stillwater. Il s'agit d'une série qui comportera plusieurs épisodes et qui abordera l'histoire de trois frères et soeurs qui ont chez eux un panda sage ! La série est basée sur les livres à succès "Zen Shorts" de Jon J. Muth.

Apple explique :

À travers son exemple, ses histoires et son humour doux, Stillwater donne aux enfants une compréhension plus profonde de leurs sentiments ainsi que des outils qui les aident à faire face à leurs propres défis quotidiens. Stillwater apporte également un nouveau plaisir et une nouvelle aventure aux trois, ouvrant leurs yeux sur les merveilles silencieuses du monde qui les entoure et les guidant vers leur place en son sein.

Pour cette série animée, Apple a fait confiance à une Française pour la production. C'est Sidonie Dumas qui sera aux commandes. Elle a déjà une carrière bien remplie puisqu'elle a participé à "Narcos : Mexico" ou encore au film humoristique "Le manoir".

La date de sortie de Stillwater est prévue le 4 décembre dans tous les pays où Apple TV+ est disponible.

Doug Unplugs

On continue avec un nouveau programme produit par le célèbre studio DreamWorks Animation. Apple a signé un accord pour que le programme soit disponible en exclusivité sur son service de streaming. Doug Unplugs raconte la vie d'un jeune robot nommé "Doug" qui a une particularité, il déteste faire comme les autres robots.

Tous les jours, tous les robots du monde se connectent au réseau pour leur téléchargement quotidien. Doug lui préfère ne pas faire sa mise à jour et vivre son quotidien comme s'il était un humain.

Doug Unplugs est produit par Jim Nolan, Dan Yaccarino et Aliki Theofiliopoulos.

Disponibilité de Doug Unplugs, le 13 novembre !

Des renouvellements et des dates

À travers son communiqué de presse, la firme de Cupertino a annoncé aussi deux nouvelles dates pour la saison 2 de la série Ghostwriter et Helpster.

La première sera disponible dès le vendredi 9 octobre pour tous les abonnés Apple TV+ et la seconde le vendredi 16 octobre.

Ces deux séries ont été récompensées à travers une cérémonie, Ghostwriter a reçu le lauréat d'un Emmy Award et Helpsters le lauréat du Parent's Choice Award.