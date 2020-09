Un benchmark de la puce A14 de l'iPhone 12 Pro Max sur Antutu

Il y a 2 heures

Alban Martin

5

Apple se prépare au le lancement de ses nouveaux smartphones phares, les iPhone 12. Alors qu'on a déjà découvert la puce A14 dans l'iPad Air 4, le coeur des téléphones se montre dans un premier benchmark. Ou plutôt le second. On rappellera que les iPhone 12 sortiront avec un bon mois de retard en raison du COVID-19 et de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement.



L'iPhone 12 Pro Max est maintenant répertorié dans les tests AnTuTu Benchmark avec un joli score de près de 10% supérieur à celui des iPhone 11 Pro.

L'iPhone 12 Pro Max se montre chez AnTuTu

Selon le benchmark AnTuTu (partagé par IceUniverse), l'iPhone 12 Pro Max a obtenu 572 333 points dans le test. Le score le plus élevé jamais enregistré parmi tous les modèles d'iPhone disponibles sur le marché. Évidemment. Outre le score, le test nous informe également que le smartphone Apple sera alimenté par le dernier chipset A14 Bionic en 5 nm. Il fonctionne sous iOS 14.1 et est soutenu par RAM de 6 Go et un stockage intégré de 128 Go. L'iPhone 11 Pro se contentait de 4 Go de RAM.







Comparatif AnTuTu pour l'iPhone 12 Pro Max / 11 Pro Max



L'iPhone 12 Pro Max parvient à obtenir un score de 167 527 en CPU, 222 071 en GPU, 100 808 en mémoire et 81 927 en test d'interface. Le benchmark présente également un comparatif où le prochain iPhone 12 Pro se heurte au produit phare de l'année dernière, l'iPhone 11 Pro Max qui atteignait un total de 524 436 points. Les résultats montrent que l'iPhone 12 Pro surpasse le prédécesseur de 47 897 points, ce qui représente une progression de près de 10%, alors qu'Apple évoquait un gain de 30% en GPU et 40% en CPU. Mais à bien y réfléchir, cette comparaison valait pour la puce A12 qui équipait l'iPad Air 3.