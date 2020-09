La fonction électrocardiogramme disponible dans 7 nouveaux pays

La fonction électrocardiogramme (ECG) est disponible dans 38 pays dont la plupart peuvent en profiter depuis mars 2019. 7 nouveaux pays viennent donc s'ajouter à la liste pour un total de 45 pays. La Colombie, Israël, le Koweït, Oman, le Qatar et les Émirats Arabes Unis sont les petits nouveaux. Les utilisateurs avec une Apple Watch Series 4, 5 ou 6 peuvent générer un ECG en seulement 30 secondes. Le but de ce "test" est de recevoir des informations sur votre état de santé que vous pouvez par la suite présenter à votre médecin si vous trouvez que certains résultats sont mauvais.

Depuis hier soir, la nouvelle version watchOS 7 est disponible pour nos Apple Watch et forcément, elle amène quelques nouveautés. Cela ne concerne pas la France, car nous avons déjà cette option mais 7 nouveaux pays vont avoir l'accès à la fonction électrocardiogramme sur leur Apple Watch. Le fameux ECG.

