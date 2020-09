Project Cars GO : une bêta fermée au mois d'octobre

Guillaume Gabriel

Voilà maintenant plus de deux ans que les fans de jeux de course et les amateurs de belles mécaniques attendent avec impatience l'arrivée du jeu Project Cars GO, annoncé en mai 2018 à destination de nos téléphones...



Hélas, entre reports et soucis de communications, le projet commun entre GAMEVIL et Slightly Mad Studios, commence doucement à se faire oublier.



Mais, aujourd'hui, nous avons enfin de bonnes nouvelles puisque le jeu entrera en bêta fermée dès le mois d'octobre.

Project Cars GO bientôt en bêta fermée

En mai 2018, le célèbre studio GAMEVIL (Zenonia, HEIR OF LIGHT...) et les développeurs de Slightly Mad Studios (Need for Speed, Test Drive, Project Cars) ont annoncé un partenariat pour donner vie à un projet : l'adaptation de Project Cars sur nos mobiles.



Du nom de Project Cars GO, les joueurs pourront ainsi retrouver des modèles de voitures connues, de la personnalisation et surtout, une véritable simulation automobile.



Alors que le jeu devait sortir la même année, les développeurs ont rencontré quelques problèmes, les contraignant à reporter le jeu plusieurs fois.



Mais, bonne nouvelle, puisqu'une bêta fermée est prévue à partir d'octobre dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada ou l'Australie. Une dernière étape pour supprimer les imperfections...