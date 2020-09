Watchsmith 1.4 supporte les multi-complications sur Apple Watch

Il y a 1 heure

Alban Martin

Watchsmith s'améliore avec la sortie de watchOS 7. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Watchsmith vous permet de créer des complications Apple Watch dynamiques qui changent tout au long de la journée. Vous voulez une complication pour vérifier la météo le matin, afficher votre calendrier de travail entre 9 et 18h et afficher vos données d'activité avant de vous coucher ? Watchsmith peut faire tout cela avec une seule complication, libérant potentiellement des emplacements pour d'autres mini-widgets.



Watchsmith passe à la vitesse supérieure

La toute dernière mise à jour ajoute la prise en charge de plusieurs complications. Vous pouvez désormais configurer autant de variantes d'un type de complication donné que vous le souhaitez. Donnez-leur ensuite chacun des noms significatifs, puis choisissez-les sur votre poignet. Vous aurez une tonne d'informations en fonction du moment de la journée.

Comment ça fonctionne

Watchsmith commence avec l'iPhone. L'application vous permet de créer un planning pour une complication Apple Watch spécifique, et vous pouvez créer différents horaires pour différents cadrans. Déroutante au départ, l'app est très puissante une fois maitrisée. On peut par exemple choisir de changer une complication 24 fois par jour.



Avec la dernière version, vous pouvez gérer plusieurs complications dynamiques, de quoi rendre votre poignet encore plus utile au quotidien. Bien évidemment, les complications tierces ne sont pas gérées, il faudra piocher dans les données proposées pour afficher le jour et la date, l'heure, le calendrier, l'activité, la météo, la géolocalisation, les marées, l'astronomie, les fuseaux horaires et l'état de la batterie. Chaque propose des variantes de couleurs mais aussi d'informations. Et pour en débloquer d'autres, il y a malheureusement un abonnement à 1,99€ par mois ou 21,99€ par an. C'est devenu quasiment systématique...

Télécharger l'app gratuite Watchsmith