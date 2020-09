Les Apple Watch 6 et Apple Watch SE sont en vente

Comme prévu, c'est ce vendredi que les nouvelles Apple Watch 2020 présentées mardi par Apple sont mises en vente. Il s'agit de la toute nouvelle Apple Watch Series 6 doté d'un oxymètre et de l'Apple Watch SE qui propose un excellent rapport qualité / prix. Les précommandes sont donc terminées, nous vous listons les revendeurs qui ont du stock.

Les nouveautés principales des montres Apple

On rappelle que la nouvelle Series 6 ajoute un capteur de taux d'oxygène dans le sang, une charge rapide et un écran plus lumineux, alors que la SE est une Series 5 sans ECG.

Où acheter la nouvelle Apple Watch 6 ou SE ?

En premier lieu, vous pouvez acheter les montres en Apple Store ou sur l’Apple Store en ligne. Par contre, les livraisons sont déjà à octobre si vous placez une commande maintenant pour les Apple Watch Series 6, voire même novembre. Idem pour l'Apple Watch SE. Par contre, choisir sa montre avec la nouvelle Boucle Unique est un vrai casse-tête car le choix est large, sans parler du nombre de tailles disponibles.



En physique, la plupart des Apple store ont un peu de stocks à date.



Il reste bien évidemment la possibilité de passer par les revendeurs avec du stock chez la Fnac, Darty et Amazon par exemple.



Voici quelques liens pour la Series 6 :

Voici quelques liens pour la SE :

Sur les versions SE, vous trouverez aussi les variantes Nike à 349€ et la version 44 mm à 329€. Certains modèles sont même un peu plus chers selon le bracelet choisi.