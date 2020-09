Marble Knights est disponible sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Alban Martin

Marble Knights arrive comme prévu ce vendredi 18 septembre sur Apple Arcade. Présenté par deux fois, Marble Knights est une aventure fantastique de combats à l’épée et de... billes. Il est signé WayForward, un studio qui travaille pour Sony.



Regardez le trailer vidéo :

Marble Knights : un hack & slash endiablé

WayForward nous propose donc son troisième jeu pour Apple Arcade après les très bons Shantae and the Seven Sirens et Spidersaurs. Cette fois, Marble Knights s'attaque à plusieurs genres en même temps avec du puzzle, de l'action, du RPG et même du Rogue.



Le principal intérêt réside dans son mode coopératif à 4 joueurs et son gameplay haletant. Si le personnage se déplace en roulant avec sa bille de marbre qui lui sert de jambes, le reste est plus classique avec des niveaux remplis d'ennemis, et même de boss, ainsi que des casse-têtes à résoudre pour progresser.



Fun et prenant, le nouveau Apple Arcade du jour viendra épancher la soif des joueurs fans de hack & slash comme Diablo. Oui, c'est certainement la comparaison qui lui sied le plus finalement.

Roulez vers le champ de bataille avec Orbin, Marabelle et les Chevaliers de la Ronde afin de défendre le roi Rolland et le royaume Royaume de Rondingham du maléfique seigneur Terroball ! Armé de votre épée, de votre vitesse d’esprit et d’une gamme de pouvoirs utilisant les orbes, vous combattrez des ennemis, vous résoudrez des énigmes, et vous serez emportés dans une quête épique pouvant inclure jusqu’à trois autres joueurs!

Marble Knights est jouable pour les abonnés Apple Arcade sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV.



