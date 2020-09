L'ordonnance de Trump contre WeChat pourrait être mise à mal par un juge

Il y a quelques semaines, un groupe appelé "US WeChat Users Alliance" a lancé une procédure judiciaire contre l'ordonnance de Donald Trump qui vise l'application WeChat. Selon le groupe, cela porterait atteinte à leur droit de communication, ils avaient expliqué que pour de nombreuses personnes originaires de Chine qui vivent aux États-Unis, c'est leur seul moyen de communication avec leurs proches en Chine.

Ils l'avaient promis et ils l'ont fait. Plusieurs utilisateurs de WeChat ont attaqué l'ordonnance de Donald Trump contre l'application de messagerie instantanée chinoise. Pour apporter des arguments lors de l'audience au tribunal, ils ont misé sur les nombreux passages "flous" dans l'ordonnance. Selon eux, l'interdiction de WeChat par le président Donald Trump est trop vague et n'apporte pas les précisions nécessaires.

Voici ce qu'a écrit le Président des États-Unis pour faire interdire WeChat pour l'ensemble des Américains :

La diffusion aux États-Unis des applications mobiles développées et détenues par des entreprises de la République populaire de Chine (Chine) continue de menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis.

Comme TikTok, WeChat capture automatiquement de vastes bandes d'informations de ses utilisateurs. Cette collecte de données menace de permettre au Parti communiste chinois d'accéder aux informations personnelles et exclusives des Américains