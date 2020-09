Une vidéo dévoile un prototype de chargeur sans fil magnétique Apple

On se rappelle tous de l'histoire du AirPower, station de recharge signée Apple permettant une charge sans fil de plusieurs appareils. Hélas, alors que l'accessoire avait été présenté officiellement lors d'un keynote, voilà que la Pomme communique autour pour communiquer l'abandon de celui-ci, faute à des prouesses techniques trop complexes.



Mais, quelques mois en arrière, de nouvelles rumeurs ont pointé le bout de leur nez, affirmant que le projet est toujours développé en interne, et qu'une version différente pourrait paraître.



Aujourd'hui, ce sont nos confrères de 9To5Mac qui ont reçu une vidéo d'un prétendu prototype de chargeur sans fil magnétique.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C