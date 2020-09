TuneTrack permet d'ajouter un widget Spotify

Il y a 40 min

Medhi Naitmazi

1

TuneTrack est une app sortie le mois dernier qui permet de connecter plusieurs services de streaming comme Apple Music, Last.fm et Spotify. Alors que le premier cité propose d'emblée un widget pour iOS 14, Spotify n'a toujours pas mis à jour son app avec cette nouveauté. Mais TuneTrack permet de l'avoir de manière détournée.





TuneTrack à la rescousse de Spotify

L'une des fonctionnalités phares d'iOS 14 est la prise en charge des widgets sur l'écran d'accueil. Une variété d'applications Apple prennent en charge les widgets de l'écran d'accueil, y compris donc Apple Music. Le widget de l'application Musique est disponible en trois tailles, vous permettant de voir facilement les chansons, les albums et les listes de lecture récemment lus sur votre écran d'accueil.



Depuis la sortie d'iOS 14 mercredi, de nombreux utilisateurs de Spotify ont demandé à la société d'ajouter des widgets à son application iOS. Jusqu'à présent, Spotify ne l'a pas fait, mais l'application tierce TuneTrack vise à résoudre ce problème.





Comment ajouter un widget Spotify à votre écran d'accueil iOS 14

TuneTrack est une application tierce qui propose de suivre facilement vos habitudes musicales, de créer des listes de lecture personnalisées, etc. Au cours des derniers jours, TuneTrack a explosé en popularité en raison de son widget d'écran d'accueil Spotify pour les utilisateurs d'iOS 14.



TuneTrack est une app gratuite sur l'App Store. Une fois l'application installée, vous pouvez l'ouvrir et vous connecter avec un compte Spotify. Une fois que vous vous êtes connecté avec votre compte Spotify, revenez à votre écran d'accueil, appuyez longuement pour passer en mode édition, puis appuyez sur le «+» dans le coin supérieur droit.



Parcourez la liste des applications que vous avez installées avec la prise en charge des widgets jusqu'à ce que vous trouviez TuneTrack. À partir de là, vous pouvez facilement ajouter le widget TuneTrack Spotify à votre écran d'accueil iOS 14 et le placer comme vous le souhaitez. Le widget Spotify Now Playing sera mis à jour toutes les cinq minutes, ou vous pouvez forcer une mise à jour dans l'application TuneTrack dans le menu Paramètres.



Et enfin, TuneTrack propose également un widget Apple Music Now Playing, qui est une alternative à la version de la firme à la pomme. Cela fonctionne également sur iPad avec iPadOS 14.

Télécharger l'app gratuite TuneTrack