Emmy Awards 2020 : Un résultat décevant pour Apple TV+

Julien Russo

Comme chaque année les Emmy Awards ont décerné les récompenses aux meilleurs films, séries et documentaires, mais également aux acteurs qui ont été les plus talentueux dans leurs rôles. Pour l'édition 2020, c'est HBO et Netflix qui ont presque tout gagné. Le résultat est catastrophique pour Apple TV+ qui ne gagne qu'une seule récompense !

Déception pour Apple

Avec Apple TV+, Apple n'hésite pas à investir énormément d'argent dans ses productions originales. Si les résultats sont présents chez les abonnés qui sont de plus en plus nombreux, les grandes cérémonies semblent peu réceptives à la qualité des créations d'Apple.

Lors des Emmy Awards 2020 qui ont eu lieu cette nuit, celui qui a confirmé sa domination, c'est HBO qui a reçu pas moins de 30 récompenses, une incroyable performance !

On retrouve derrière Netflix avec 21 récompenses. Le petit nouveau dans le streaming Disney+ en a gagné 8, mais c'est sans grande surprise puisque Disney connait déjà tous les codes pour maximiser ses chances de recevoir des récompenses.

Du côté d'Apple, plusieurs créations originales étaient nommées pour recevoir une récompense, il y avait...

Beastie Boys Story

Central Park

Home

Défendre Jacob

The Elephant Queen

The Morning Show

Le seul grand gagnant de cette cérémonie c'est Billy Cudrup l'acteur de The Morning Show qui reçoit la récompense du meilleur second rôle dans une série dramatique. Il joue le rôle de Cory Ellison le responsable de la matinale qui a de grandes ambitions, mais qui sait aussi comment manipuler les gens pour arriver à ses fins !

Voici ci-dessous la liste complète des Emmy remportés (par plateforme) :