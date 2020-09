Facebook menace de fermer ses réseaux sociaux en Europe

Il y a 6 heures (Màj il y a 2 min)

Julien Russo

30

Simple coup de bluff ou véritable menace ? Comme vous avez pu le voir dans l'actualité précédemment, la haute Cour d'Irlande a demandé au groupe Facebook, de rapatrier l'ensemble des données des Européens en Europe. Autrement dit, Facebook ne va plus avoir le droit d'héberger nos données aux États-Unis. Cette décision aurait créé une vague d'indignation au niveau de la direction du réseau social. Au point de menacer de fermer ses réseaux en Europe pour faire pression !

Facebook et Instagram bientôt inaccessible ?

Pour Facebook, l'Europe représente une grosse part du gâteau dans son nombre d'utilisateurs, verrouiller l'accès aux Européens entrainerait une grosse perte de revenus. Mais pour faire pression, Facebook serait prêt à tout, d'après une déclaration de Yvonne Cunnane la responsable de la protection des données personnelles chez Facebook Irlande :

Il n'est pas clair pour Facebook comment, dans de telles circonstances, il serait possible de maintenir l'accès aux services Facebook et Instagram en Union européenne.

Initialement, cette affaire est partie de la Data Protection Commissioner, il s'agit de l'autorité irlandaise qui s'occupe de tout ce qui concerne les données personnelles des Européens sur les réseaux sociaux et bien au-delà. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont des lois très strictes à propos des données que stockent les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou encore Twitter.

Le gouvernement peut exiger de voir des données personnelles de n'importe quel utilisateur dans le monde, du moment que ces données sont stockées sur un serveur situé sur le sol américain.

Dans ce contexte, la Data Protection Commissioner se dit qu'il est tout à fait possible d'espionner n'importe quel Européen. À travers cette astuce d'obliger Facebook à stocker les données sur les serveurs européens, les États-Unis ne pourront plus avoir accès à nos données personnelles.

Le 16 juillet 2020, une décision de la Cour de Justice de l'Union européenne a validé de nouvelles mesures qui obligent tous les réseaux sociaux à modifier la destination du stockage des données appartenant aux utilisateurs résidants en Europe. La pression commence à monter et la contestation de Facebook commence à faire du bruit. À voir comment cela va se terminer...



Mise à jour - 20h25 : Suite à cet article qui a provoqué beaucoup de réactions, Facebook France nous a contacté pour rectifier quelques détails vis-à-vis de la réaction de Yvonne Cunnane de Facebook Irlande.

Voici la déclaration d'un porte-parole de Facebook :



"Facebook ne menace pas de se retirer de l'Europe. Des documents juridiques déposés auprès de la Haute Cour irlandaise exposent simplement le fait que Facebook, et de nombreux autres services, entreprises, et organisations dépendent des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis pour faire fonctionner leurs services".





