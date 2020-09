iOS 14.2 est disponible en bêta publique

Hier à 20:20

Medhi Naitmazi

Apple a lancé aujourd'hui les premières versions bêta publiques des prochaines mises à jour iOS 14.2 et iPadOS 14.2. Cette fournée intervient après les premières versions bêta dédiées aux développeurs et moins d'une semaine après la version finale d'iOS 14.





iOS 14.2 est disponible au téléchargement

Les testeurs publics qui se sont inscrits au programme d'Apple peuvent donc télécharger les mises à jour iOS 14.2 et iPadOS‌ 14.2 si ils ont installé le profil bêta sur un appareil iOS.



iOS 14.2 introduit un nouveau contrôle de reconnaissance musicale pour le centre de contrôle, qui n'est autre que Shazam. On rappelle que le service appartient à Apple depuis deux ans.



La reconnaissance musicale vous permet de découvrir la musique qui se joue autour de vous et peut même reconnaitre un son extérieur lorsque vous portez des AirPods. Pour utiliser la fonction, il faut l'ajouter au Centre de contrôle dans les réglages puis ouvrir le CC, puis appuyez sur l'icône Shazam pour lancer une seule reconnaissance.



La nouvelle mise à jour 14.2 apporte également un widget de lecture repensé pour le centre de contrôle qui répertorie les albums récemment lus que vous pourriez vouloir écouter lorsque vous n'avez pas de musique en cours de lecture. Il existe également une interface repensée pour AirPlay, toujours dans le CC, qui facilite la lecture de musique sur plusieurs appareils compatibles avec ‌AirPlay‌ 2 dans la maison.



Pour les malvoyants, Apple en a profité pour ajouter une fonction «Détection de personnes» dans l'application Loupe qui utilise l'appareil photo pour informer les utilisateurs d'iPhone à quelle distance se trouvent les autres personnes.



La nouvelle version bêta d'iOS 14.2 arrivera après iOS 14.1 que l'on n'a toujours pas vu, mais qui devrait arriver avec les nouveaux iPhone 12 courant du mois d'octobre.