Aviary : un nouveau client Twitter moderne (et payant)

Avec la sortie récente d'iOS 14, les mises à jour d'applications existantes explosent mais il y a aussi des nouveautés comme Aviary. C'est une toute nouvelle application conçue pour iOS 14, moderne, personnalisable et qui propose notamment des widgets d'écran d'accueil. Si vous aimiez Tweetbot, vous allez certainement apprécié Aviary.



Aviary est une app Twitter du futur

En commençant par les points négatifs que sont l’absence de notifications, de sondages et de statistiques, on peut se dire que Aviary va avoir du mal à remplacer l’app Twitter officielle. Mais quand on connaît l’histoire des API du réseau social qui ont fait enrager les développeurs d’apps tierces, on nuance notre propos. En effet, ces manques sont tout simplement des limitations imposées par Twitter.



Pour revenir à Aviary, sa présentation soignée, modernisée et personnalisable permettent à chacun d’avoir une expérience de qualité, sur iPhone et sur iPad avec le fameux affichage en trois colonnes si pratique,



Mais finalement, son gros plus réside dans ses puissants widgets qui intègrent un flux à jour de tweets sur l’écran d'accueil. Un moyen de suivre un compte, un hashtag ou autre sans effort.

Pour un ancien utilisateur de Tweetbot, Aviary est plus que suffisant, d’autant qu’il s’agit d’une app universelle qui fonctionne sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, enfin quand macOS 11 Big Sur sera sorti.



Les caractéristiques principales de Aviary :

Les tweets dans l'ordre chronologique sans publicité

Une belle interface utilisateur centrée sur iOS 14

Application universelle (achat unique pour l'obtenir sur iPhone, iPad, Watch et Mac)

Widgets de tweets sur l’écran d'accueil

Plusieurs colonnes sur iPad pouvant être modifiées pour afficher le contenu (et le nombre de colonnes) qui correspondent à vos préférences de navigation

Composez des tweets avec des médias, des GIF, etc.

Filtres de tweet puissants (mots, hashtags, utilisateurs, médias, contenu cité, retweets, tweets au-dessus ou en dessous de certains seuils, expressions régulières, etc.)

Si vous êtes accro au réseau social de l’oiseau bleu, pouvez télécharger Aviary sur l'App Store dès maintenant.

Télécharger Aviary à 5,49 €