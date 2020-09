Jabra officialise ses écouteurs sans fil Elite 85t à réduction de bruit

Julien Russo

Le marché des écouteurs sans fil est un univers particulièrement difficile où il ne faut prendre aucun retard au risque de se faire manger par le géant de Cupertino et ses AirPods. Du coup, les marques suivent un rythme assez intense et innovent régulièrement, c'est le cas de Jabra qui propose une nouvelle paire d'écouteurs sans fil haut de gamme avec des caractéristiques très convaincantes. Les Elite 85T.

Voici les Jabra Elite 85t à réduction de bruit

C'est en ce 22 septembre que la marque danoise Jabra a décidé de présenter son nouveau modèle d'écouteurs sans fil appelé "Elite 85t" qui sont les successeurs des Elite 75t. Au programme, toujours plus d'innovations et un renforcement du confort des écouteurs.

Commençons avec la réduction du bruit. Jabra a ENFIN intégré ce qu'attendaient tous ses clients depuis de longues années !

Les Jabra Elite 85t ont été conçus pour proposer une réduction du bruit avec un impact minimum sur l'autonomie. La marque promet une autonomie de 5,5 heures par recharge pour les deux écouteurs, le boitier où vous poserez les Elite 85t pour qu'ils se rechargent possède lui une autonomie de 25 heures. Sans la réduction du bruit, l'autonomie est un peu plus élevé puisqu'on compte jusqu'à 7 heures d'autonomie pour les écouteurs et jusqu'à 31 heures d'autonomie pour le boitier.

L'autre raison qui va vous faire acheter les Jabra Elite 85t c'est leur qualité audio. La marque danoise explique avoir longuement travaillé sur cet aspect pour que la qualité de ce que vous écoutez soit optimale, quel que soit le style de musique. Les Elite 85t intègrent des haut-parleurs de 12mm pour obtenir un son "riche et clair".

Avec des écouteurs on ne fait pas qu'écouter de la musique, on peut aussi passer des appels ce qui évite de sortir l'iPhone de sa poche. Jabra a intégré six microphones pour capter au mieux votre voix, même dans les environnements bruyants.

Un meilleur confort

Quand on choisit des écouteurs sans fil, c'est aussi pour qu'il soit confortable à utiliser, il n'y a rien de plus désagréable que de porter des écouteurs et être gêné parce qu'ils sont trop gros ou qu'ils ne tiennent pas dans vos oreilles.

Avec les Jabara Elite 85t vous retrouverez une tige réduite enveloppée d'embouts toujours au format intra-auriculaire. Globalement les écouteurs restent légers, même s'ils ont légèrement grossi, Jabra annonce un poids de 6,9 grammes par écouteur soit une évolution de +1,2 gramme par rapport à la génération précédente. Même si c'est dommage, cela n'a rien d'alarmant ! L'augmentation du poids s'explique essentiellement par l'intégration des six microphones pour améliorer les qualités d'appel.

Prix et disponibilité

Sans surprise, qui dit haut de gamme, dit tarif assez haut !

Considérer les Jabra Elite 85t comme des concurrents aux AirPods Pro. La marque danoise n'hésite pas à viser haut avec un tarif de 249€ qui sera probablement moins cher grâce aux promotions des revendeurs dans les mois qui suivront le lancement. La nouvelle génération d'écouteur sera disponible en France à partir de fin octobre.

Si vous ne pouvez vraiment pas attendre, vous pouvez toujours acheter les Elite Active 75t à seulement 199,99€ sur Amazon !