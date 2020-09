Raziel: Dungeon Arena est enfin disponible sur iOS et Android

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Annoncé à l'été 2017, Raziel: Dungeon Arena est enfin disponible sur App Store et Play Store. Ce RPG d'action typé hack'n slash a changé de nom entre la phase de bêta test et sa sortie mondiale. Raze est devenu Raziel sans que l'on sache vraiment pourquoi. Toujours est-il que le studio Indra s'est associé à Tencent pour lancer le jeu en Chine il y a près de trois ans, puis enfin chez nous.

Regardez celle superbe bande-annonce :

Raziel: Dungeon Arena : le sublime RPG d'action est de sortie

Préparez-vous à plonger dans les donjons et les batailles multijoueurs dans ce RPG d'action sombre !

Ce titre à la Diablo et autre Dungeon Hunter mérite toute votre attention si vous êtes fan du genre. En effet, avec ses modes solo et multi, ainsi que sa ribambelle de héros à collectionner, Raziel: Dungeon Arena propose un univers riche et de nombreuses possibilités comme la fabrication d'équipement épiques.



Raziel est un jeu d'action et d'exploration de donjons méticuleusement conçu pour téléphone portable avec plus de 60 donjons solo à travers 10 chapitres. Mais nul doute que la plupart des joueurs s'allieront avec leurs amis pour des raids multijoueurs et des combats de boss en ligne.



Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes on trouve la possibilité d'amener deux personnages au combat et de les échanger à la volée selon vos besoins stratégiques. Bien sûr, chacun possède des dizaines aractéristiques uniques.

Mais finalement, là où Raziel se démarque le plus c'est la réalisation graphique et sonore. Clairement au-dessus de la concurrence, le titre est une petite merveille avec des effets et animations de haut vol. Vous verrez l'herbe se courber, le sable voler et plus encore. Mais cela a un coup avec près de 4 Go à télécharger ! Le jeu de Indra est disponible dès maintenant sur l'App Store et le Google Play Store pour Android.





Notre avis sur "Raziel: Dungeon Arena"

La note 4,5 / 5







PS : jeu free-to-play oblige, la liste des in-apps peut faire peur :

Limited Gift 13,49 €

60 Diamonds 1,09 €

1,980 Diamonds 32,99 €

Platinum Card 5,49 €

980 Diamonds 16,99 €

300 Diamonds 5,49 €

6,480 Diamonds 109,99 €

Value Pack I 1,09 €

Noble Knight Privilege 13,99 €

3,280 Diamonds 54,99 €

