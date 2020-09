iOS 14 améliore-t-il l'autonomie ?

Après avoir comparé la rapidité d'iOS 14 avec ses prédécesseurs, il est temps de se pencher sur l'autonomie de la dernière version majeure d'Apple pour les iPhone compatibles. Encore une fois, le travail a été réalisé par la chaîne YouTube iAppleBytes, un spécialiste de ces comparatifs.



Si la rapidité d'iOS 14 n'est pas flagrante, la question de la gestion de la batterie est peut-être plus intéressante.

A chaque nouvelle version d'iOS, la question de l’autonomie taraude de nombreux utilisateurs. Si les possesseurs d'iPhone 11 ou 11 Pro sont plutôt à l'aise avec une batterie qui tient plus d'une journée et demie, les autres ont parfois du mal à finir la première journée. Et iOS 14 a un impact sur l'autonomie de tous ces appareils.

L'autonomie avec iOS 14

Pas de secret pour ce comparatif, le Youtubeur a utilisé l'app Geekbench 4 pour mesurer l'autonomie des sept iPhone qu'il a en sa possession. Une séquence d'actions est réalisé sur chaque téléphone, à la main, jusqu'à l'extinction. Les appareils ont tenu :

iPhone SE 2016 : 2h55

iPhone 6s : 3h00

iPhone 8 : 3h21

iPhone 7 : 3h39

iPhone SE 2020 : 3h43

iPhone XR : 5h40

iPhone 11 : 5h25

Bien sûr, ces scores ne vous parlent pas spécialement, étant donné qu'ils ne sont pas comparés à ceux des précédentes versions d'iOS et notamment iOS 13. Toujours avec Geekbench, iAppleBytes a retrouvé les chiffres d'iOS 13.7 sur les différents iPhone, ainsi que les précédents comme iOS 13.6, iOS 13.5, iOS 13.4 ou iOS 13.3. De quoi établir un tableau comparatif qui met en avant une certaine continuité entre les deux versions. Seul l'iPhone 6S perd un peu d'autonomie avec iOS 14, mais l'écart de 40 points reste minime. Une perte presque anecdotique pour l'iPhone SE 2016 qui perd 20 points, tout comme l'iPhone 8. Les autres maintiennent leur temps d'utilisation, et l'iPhone 7 gagne même quelques minutes.

Mais au final, tout dépendra de votre utilisation d'iOS 14 puisque les nouveaux widgets sur l'écran d'accueil peuvent être assez consommateurs pour la batterie de nos iPhone.

