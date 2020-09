Les Samsung Galaxy et les iPhone dominent le marché français

Julien Russo

Quelle est la popularité d'Apple en France ? Elle est élevée d'après une récente étude de Global Consumer Survey. En effet, celle-ci affirme qu'environ 24% des Français choisissent un iPhone plutôt qu'un smartphone Sony, Huawei ou encore Xiaomi. Cependant, un fabricant reste indétrônable, il s'agit du Sud-Coréen Samsung !

Apple bien positionné

La France aime les produits Apple, mais un peu moins que certains de ses voisins européens. Une récente étude a demandé à 12 546 majeurs résidant en France le smartphone qu'ils possèdent en ce moment. Les réponses ont placé les deux géants du marché mondial en tête, en première position on retrouve Samsung qui est le leader tous les ans du classement de Statista. En 2020, la firme sud-coréenne arrive à capter 36% des réponses des participants, cependant quand on regarde l'évolution depuis 2018, Samsung connait une chute de 3%.

En seconde position c'est Apple qui obtient 24% des réponses des personnes sondées, même si l'entreprise californienne ne connait aucune progression depuis 2018, elle obtient quand même la médaille de la stabilité, puisque le nombre de possesseurs d'iPhone n'a pas augmenté, mais n'a pas baissé non plus.

Dans cette étude on remarquera une donnée inquiétante pour Apple, c'est la progression des marques chinoises. Xiaomi comme Huawei proposent des smartphones à des prix plus accessibles ce qui plait énormément en France. Les évolutions des deux entreprises sont impressionnantes, du côté de Xiaomi on obtient +7% et Huawei +6%. Les Français adoptent de plus en plus les smartphones à des prix raisonnables !

En juillet 2020, un autre sondage de Statista avait relevé le niveau alarmant de la progression d'Android en France. Les seuls pays où iOS reste le "chouchou" année après année sont le Japon et les États-Unis.