Battery Day : Tesla dévoile une batterie moins chère et plus puissante

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Comme nous vous en parlions quelques jours auparavant, la célèbre firme Tesla s'apprêtait à héberger un évènement très attendu : le Battery Day.



Reporté à plusieurs reprises, l'homme à la tête de la société, Elon Musk, a finalement confirmé une date via son réseau social préféré, Twitter.



Et durant celui-ci, le constructeur a dévoilé sa feuille de route pour les cinq prochaines années à venir, avec quelques belles surprises.

Un Battery Day à la hauteur des espérances avec une Model S dotée de 800 km d'autonomie

On le sait, la batterie des voitures électriques est un véritable défi pour les constructeurs ayant un pied dans le marché... Avec son Battery Day, Tesla a tenu à rassurer ses investisseurs en présentant ses plans pour les cinq prochaines années.



En dévoilant, une nouvelle technologie de cellule "4680", le constructeur californien a tenu ses promesses : on note une autonomie supérieure de 16 % avec des performances six fois supérieures, tout en étant plus compact.



Concernant la production, Tesla veut abandonner le cobalt pour privilégier le nickel, plus recyclable que son prédécesseur, mais également moins cher. On parle d'une réduction par deux du coût.



Pour couronner le tout, Elon Musk a fait la présentation une nouvelle déclinaison de la Model S, nommée Plaid. Embarquant trois moteurs, elle dépasserait les 800 km d'autonomie, affichant un 0 à 96 km/h en moins de deux secondes... soit 2,1 secondes pour aller à 100 km/h.



Commercialisation l'année prochain, à partir de 134 490 $... mais les précommandes de la Model S Plaid sont déjà ouvertes.

Une voiture Tesla à 25 000$

Après la Model 3, Tesla pense à un version encore plus petite et moins chère à 25 000 $. Ce nouveau Model C est prévu pour 2023 au mieux.