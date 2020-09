Twitter propose un nouveau menu pour partager un tweet

Vous l'avez sans doute déjà remarqué, mais le célèbre réseau social Twitter (v8.37, 121 Mo, iOS 12.0) vient de mettre à jour son application iOS officielle.



Dans cette dernière, on constate notamment que les développeurs testent un nouveau menu "Partager Tweet" pour tous les utilisateurs.



Ainsi, dans ce dernier, vous pouvez retrouver toutes les applications installées sur votre téléphone pour un partage rapide, mais également une sélection de suggestions de messages privés.

Disponible pour un petit groupe d'utilisateurs depuis le mois d'août, Twitter vient de lancer à grande échelle son nouveau menu de partage de tweets.



Désormais, nous avons un accès facile à nos contacts Twitter récents ainsi qu'à des raccourcis vers des applications telles que Messages, WhatsApp et Mail.



Now available to everyone on iOS: the new “Share Tweet” menu that lets you share Tweets to other apps in fewer taps. https://t.co/laC6IDQ89j