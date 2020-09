Apple confirme le retrait des chargeurs sur les Apple Watch 6 Titane et Hermès

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

C'est la mauvaise nouvelle qui a accompagné l'annonce de l'Apple Watch Series 6, Apple a pris la décision de retirer l'adaptateur secteur des packs d'Apple Watch. La raison ? Il s'agit d'une décision pour atteindre les objectifs environnementaux ! Cependant, certains utilisateurs d'Apple Watch Series 6 Titane et Hermès ont affirmé avoir reçu un adaptateur secteur... Apple vient de remettre les pendules à l'heure pour les personnes qui accusait la firme de Cupertino de favoriser les Apple Watch Series 6 avec un tarif plus élevé.

Toutes les Apple Watch Series 6 sont concernées

Que vous achetiez une Apple Watch Series 6 à moins de 500€ ou une autre à plus de 800€, vous serez concerné par le retrait de l'adaptateur secteur. Voici la récente déclaration d'Apple à propos de la petite polémique qui expliquait que Apple maintenait la présence de l'adaptateur pour les modèles d'Apple Watch les plus coûteux.

Plusieurs utilisateurs d'Apple Watch Series 6 Titane et Hermès avait eu la surprise en recevant les premières expéditions de toujours avoir un adaptateur secteur de 5W.

Finalement il s'agirait plus d'un malentendu qu'un acte volontaire. Beaucoup pensaient que Apple avait fait le choix d'inclure l'adaptateur dans les modèles les plus chers suite au renouvellement moins fréquent.

Finalement, la page des Apple Watch Hermès a été mise à jour sur le site d'Apple avec le même message que pour les autres modèles d'Apple Watch :

Dans le cadre de nos efforts pour atteindre nos objectifs environnementaux, Apple Watch n'inclut pas d'adaptateur secteur. Veuillez utiliser votre adaptateur secteur existant ou en ajouter un nouveau avant de payer.

Pas de traitement de préférence donc pour les clients qui dépensent plus de 1000€ dans une Apple Watch Series 6. La firme de Cupertino campe sur ses positions en ce qui concerne la protection de l'environnement !

Il est fort possible que l'entreprise poursuive ce chemin avec les futurs iPhone 12 qui vont prochainement être annoncés. Les rumeurs qui affirment le retrait de l'adaptateur secteur et des EarPods pourraient bien avoir vu juste...



