Pokémon Café Mix : de nouvelles commandes et une nouvelle fonctionnalité d'équipe

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Les développeurs de The Pokemon Company semblent avoir bien travaillé ces dernières semaines autour de leur dernier jeu du nom de Pokémon Café Mix (v1.45.1, 132 Mo, iOS 12.0). En effet, le jeu vient de se mettre à jour et apporte pas mal de nouveautés sur la version iOS et Android.



Parmi elles, on retrouve notamment une nouvelle fonctionnalité dans le jeu en équipe : il est désormais possible de faire équipe avec d'autres joueurs.

Pokémon Café Mix se met à la collaboration

En effet, les développeurs semblent croire au jeu en équipe et lancent de nouveaux évènements dans lesquels il faut coopérer avec des équipiers. Vous l'aurez donc compris, il est désormais possible de former une équipe avec d'autres joueurs pour y participer !



Pour rejoindre une équipe, il suffit de partager notre ID avec nos amis ou nos collègues, et celles-ci peuvent être privées ou publiques.



En plus de cela, un nouveau pack de support est disponible, comprenant des objets et un costume de Pikachu en Ronflex (image ci-dessus) !



Pour rappel, votre objectif dans Pokemon Cafe Mix est de résoudre des puzzles pour servir des boissons et des plats dans votre propre bistrot. Les puzzles impliquent de faire correspondre les icônes Pokémon ensemble et chaque puzzle a des objectifs différents.

