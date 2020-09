Sorties jeux : Rip Them Off, Harry Potter : Énigmes & Sorts, Azure Saga: Pathfinder

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Rip Them Off, Harry Potter : Énigmes & Sorts, Azure Saga: Pathfinder.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

TMNT: Mutant Madness (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.24.2, 318 Mo, iOS 10.0, Kongregate) Rejoignez les légendaires Teenage Mutant Ninja Turtles et sauvez le monde ! Cowabunga !



Les dimensions s'effondrent et seules les tortues peuvent empêcher le chaos. Faites équipe avec les frères Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello au cours d'une nouvelle aventure rocambolesque. Rassemblez vos alliés (et vos ennemis) au cours d'un combat pour sauver le monde !

Télécharger le jeu gratuit TMNT: Mutant Madness





Swap-Swap Panda (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 39 Mo, iOS 10.0, Gionathan Pesaresi) Swap-Swap Panda est un jeu de plateforme mignon où deux pandas partent à l'aventure pour reprendre les cupcakes volés par des ninjas. Vous traverserez une terre magnifique pleine de forêts de bambous, de vues fantastiques et de dangers.



Vous serez aux commandes de deux pandas, un panda géant potelé et un drôle de panda roux, chacun avec des capacités différentes nécessaires pour surmonter tous les obstacles dans les niveaux. C'est vrai, juste avec un travail d'équipe, vous serez en mesure de passer à travers tous les niveaux, en changeant de pandas et en contrôlant un à la fois.



Le panda géant pourra nager dans les lacs transportant le panda rouge sur le dos, par contre le panda roux est capable de grimper au bambou et d'activer des interrupteurs pour ouvrir la voie au panda géant. Télécharger le jeu gratuit Swap-Swap Panda





Raziel: Dungeon Arena (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.7.0, 3,7 Go, iOS 13.0, Guangzhou DiShiTian Software C...) Votre ennemi est à bout de souffle. Remplacez instantanément votre mage par un guerrier et portez le coup décisif dans la bataille. Bienvenue dans Raziel: Dungeon Arena. Collectionnez de nouveaux héros, lancez-vous dans des raids à travers des donjons solo et multijoueurs, fabriquez des ensembles d'équipement épiques et sauvez le monde de l'emprise des démons.



Raziel est un jeu d'action et d'exploration de donjons méticuleusement conçu pour téléphone portable. Vous aimez les quêtes en solo ? Alors explorez plus de 60 donjons solo de Raziel. Vous préférez jouer avec vos amis ? Raziel: Dungeon Arena propose également des raids multijoueurs et des combats de boss. Télécharger le jeu gratuit Raziel: Dungeon Arena





Monkey Roll: Kawaii Climb (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 187 Mo, iOS 9.0, Platonic Games) Monkey Roll est un rouleau infini qui brise les contrôles de jeu traditionnels. Au lieu de contrôler le joueur, vous contrôlez les arrière-plans!



Appuyez pour basculer les plates-formes à gauche et à droite et essayez de ne pas tomber! Plus vous obtenez le plus ça devient difficile! Collectez autant de pièces que possible pour débloquer beaucoup de super mignons animaux arrondis! Télécharger le jeu gratuit Monkey Roll: Kawaii Climb





Harry Potter : Énigmes & Sorts (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v21.4.537, 234 Mo, iOS 10.0, Zynga Inc.) Découvrez la magie et les merveilles du monde d'Harry Potter sous un nouvel angle ! Préparez-vous à lancer des sortilèges, relever des défis et célébrer la fantaisie du monde des sorciers en résolvant les casse-tête d'association les plus enchanteurs qui soient sur votre appareil mobile ! Montrez vos dons pour les jeux de séries de 3 en terminant des niveaux afin de débloquer de nouveaux sortilèges et capacités magiques pour résoudre des casse-tête encore plus difficiles. Améliorez vos sortilèges pour faire face aux défis pleins de magie et d'humour qui vous attendent.



Au fil de votre aventure, redécouvrez des moments emblématiques des films : Harry, Ron et Hermione face au troll, Fred et George qui jouent les fauteurs de trouble... Télécharger le jeu gratuit Harry Potter : Énigmes & Sorts





Grand Alliance (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 137 Mo, iOS 9.0, Crunchyroll Games, LLC) Un tyran a pris le contrôle de la nation et des maisons nobles ambitieuses conspirent dans l'ombre.

Dans Grand Alliance, vous affronterez des légions de forces ennemies dans des combats d'action en temps réel, avec une escouade de héros entièrement personnalisable. Développez leurs talents naturels, équipez-vous de puissantes compétences et combattez avec finesse. Voyagez à travers un empire brisé pour rassembler de nouveaux alliés et réunir les 5 maisons nobles sous votre bannière.

Télécharger le jeu gratuit Grand Alliance





Golf Skies (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.2.1, 23 Mo, iOS 10.0, Carl Oberg) Golf Skies est un délicieux jeu de golf en 2D avec un gameplay fluide et beaucoup de rebondissements amusants - Vous jouez au golf dans le ciel où le parcours est fait de planètes de golf avec leurs propres champs gravitationnels et obstacles. Il y a un autre mécanisme innovant aussi, juste après avoir tiré la balle, vous êtes capable de la diriger et de courir jusqu'au green pour un trou en un - tant qu'il vous reste de l'endurance!



Plongez-vous dans une expérience de golf méditative dans les cieux avec des fairways, des terrains accidentés, des bunkers, des arbres, des obstacles d'eau, des moulins à vent, des phares et bien plus encore. Et les oiseaux, ai-je mentionné les oiseaux? Il y en a beaucoup pour rendre votre journée lumineuse et relaxante. Télécharger le jeu gratuit Golf Skies





Disaster Dash (Jeu, Course, iPhone, v1.0, 38 Mo, iOS 9.0, Mikhail Vasquez) SAUVE QUI PEUT!

Dans ce coureur addictif, vous devez éviter les catastrophes telles que les tornades, les incendies, la lave, les extraterrestres et les zombies!



Sautez pour éviter les dommages et collectez des pièces pour débloquer d'autres modes de catastrophe.

Télécharger le jeu gratuit Disaster Dash





BTS Universe Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 2 Go, iOS 11.0, Netmarble Corporation) Votre histoire devient notre univers.

Créons un univers ensemble ! BTS Universe Story est officiellement disponible !



- Créez des histoires rapidement et en toute facilité, ou passez au niveau supérieur avec des outils experts !

- Un système de création d'histoires entièrement personnalisé

- Découvrez le destin de chaque personnage grâce à vos choix !

- Un système de jeu basé sur vos décisions qui déterminent la fin Télécharger le jeu gratuit BTS Universe Story





Blowie (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 56 Mo, iOS 12.0, Bradley Fischer) Blowie est un jeu de tir d'arcade spécialement conçu pour les mobiles. Un contrôle à un doigt rend ce SHMUP vertical facile à jouer mais difficile à maîtriser et idéal pour jouer d'une seule main lorsque vous avez quelques minutes à perdre.



La plupart des shoot'em ups présentent un vaisseau spatial ennuyeux ou une esthétique Rambo vs zombie. Blowie est propre et frais : c'est un petit gars jaune en colère qui souffle des balles sur ses ennemis. Il n'y a pas de choix compliqué de navires ou d'armes, il est donc facile de comprendre ce qui se passe depuis le début. Il y a une progression de niveau fluide à travers 53 niveaux uniques afin que vous puissiez améliorer et tester vos compétences. Télécharger le jeu gratuit Blowie





AirhockeyTwo (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 15 Mo, iOS 11.0, Alexandr Sedykh) Au début du match, chaque joueur reçoit deux jetons. Votre objectif est de marquer un jeton violet dans le but de l'adversaire ou d'envoyer tous les jetons de l'adversaire hors du terrain de jeu. Vous pouvez jouer avec un autre joueur en réseau ou avec l'ordinateur.



Lorsque vous jouez en ligne, les mouvements sont effectués à tour de rôle, par un joueur à la fois. Il existe également un mode plus détendu dans le jeu pour un seul joueur, où vous devrez marquer un jeton violet dans le but avec le nombre minimum de coups. Télécharger le jeu gratuit AirhockeyTwo





Abstract Football (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 34 Mo, iOS 9.0, Maurice Mugabo) Abstract Football propose du football simple sur écran tactile.



Fonctionnalités: Hors ligne

Créer des équipes

Modifier les noms

Formations Télécharger le jeu gratuit Abstract Football





Nouveaux jeux payants iOS :

Sadhana - The way back (Jeu, Style de vie, iPhone / iPad, v1.0.1, 824 Mo, iOS 10.0, ARTE Experience) Plongez dans les contes indiens en suivant le parcours spirituel de Svetaketu. Guidé par son maître, ce jeune soldat entreprend une quête initiatique. Mais la voie qui mène à la connaissance de soi est jalonnée de démons intérieurs à vaincre et de puzzles à résoudre. Saurez-vous en triompher pour atteindre la sagesse à ses côtés ?



SADHANA : "LE CHEMIN DU RETOUR À L’ESSENTIEL"



Embarquez pour une quête mystique dans d'un univers onirique inspiré par la mythologie orientale. Vous incarnez Svetaketu, archer redoutable et orgueilleux, tigre parmi les hommes. Lassé de la guerre, vous désirez vous détacher du monde matériel pour accéder à la sagesse suprême. Il vous faudra faire preuve de perspicacité, la route jusqu'aux flammes de la connaissance est parsemée d'épreuves... Télécharger Sadhana - The way back à 1,09 €





Root (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.23.2, 445 Mo, iOS 9.0, Dire Wolf Digital) Jouez à l'adaptation numérique du célèbre jeu de plateau. Root est un jeu d’aventure et de guerre où 2 à 4 joueurs luttent pour prendre le contrôle d'une vaste forêt.



L'abominable Marquise de Chat s'est emparée de la forêt pour exploiter ses richesses. Sous l'emprise de son règne, les créatures de la forêt se sont unies. Cette Alliance tâchera de renforcer ses moyens pour renverser le règne des chats. Pour parvenir à ses fins, l'Alliance pourra compter sur l'aide des Vagabonds, qui, grâce à leur agilité, sont capables de se faufiler dans les endroits les plus dangereux de la forêt. Télécharger Root à 10,99 €





Rip Them Off (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 198 Mo, iOS 10.0, Lozange Lab) Rip Them Off est un jeu hybride mêlant puzzle, gestion, optimisation et Tower Defense, le tout dans une ambiance jazzy et minimaliste.

Le Conseil attend de grandes choses* de Vous ! Dans chaque nouvelle ville, comblez rues et acheteurs de boutiques irrésistibles. Choisissez stratégiquement vos points de vente pour optimiser le trafic, maximiser vos profits et remporter des défis de plus en plus difficiles !

Télécharger Rip Them Off à 4,49 €





Azure Saga: Pathfinder (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.19, 1,2 Go, iOS 10.0, MassHive Media) Loin dans le futur, la race humaine survit à travers des colonies disséminées dans l'univers. Un conte donne l'espoir aux vestiges de l'humanité - l'une des planètes légendaires, Azure… un monde plein de vie et de ressources abondantes qui pourraient ramener l'humanité au bord de l'extinction.



Dans ce RPG, on y incarne un certain Synch, un jeune scientifique qui voyage à travers la galaxie pour rencontrer de nouveaux compagnons et retrouver son père.



Vous l'aurez compris, il va donc falloir explorer un royaume avec des illustrations 2D très détaillées, mais également faire face à des ennemis dans des combats au tour par tour traditionnel. Le gameplay ne devrait surprendre personne mais la réalisation est de très bonne facture.

Télécharger Azure Saga: Pathfinder à 4,49 €