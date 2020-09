Amazon dévoile de nouveau produits : Echo, Fire TV/TV Lite, drone...

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

C'était prévu, hier soir, Amazon a dévoilé de nouveaux produits qui rejoignent l'immeeeeeeensse catalogue déjà en place... Ainsi, lors d’une conférence, nous avons pu faire connaissance avec les petits derniers du grand groupe d'e-commerce, mais également de Luna, un nouveau service de cloud gaming, que nous avons présenté ce matin



Parmi les nouveautés, on note notamment un Echo, un drone espion à domicile, mais également les nouvelles version des Fire TV et Fire TV Lite.

Amazon ajoute de nouveaux produits à son catalogue

Pour les amateurs d'Echo, fameuses enceintes connectées comprenant Alexa, il faut savoir qu'Amazon a lancé de nouvelles versions sphériques des Echo (99,99€) et Echo Dot (59,99€).



Ces derniers arborent désormais une horloge, prennent en charge le protocole son Zigbee et sont compatible avec Sidewalk, une fonctionnalité pour connecter des appareils intelligents entre eux.





Amazon a aussi dévoilé la nouvelle version de son écran intelligent, l'Echo Show 10 (249,99€), désormais ancré dans une base motorisée permettant à l'écran de toujours vous faire face, même quand vous vous déplacez.

Ring, la sonnette connectée de la marque, évolue : elle dispose désormais d'un petit drone pour votre domicile, en charge de faire la surveillance de ce dernier. Le prix est de 249,99$.



Du côté des Fire TV (39,99€) et Fire TV Stick Lite (29,99€), c'est pas mal non plus : la version la plus puissante a un meilleur processeur, permettant des performances accrues de 50%, et elle prend en charge le HDR et le Dolby Atmos.



Le Stick Lite, lui, se contente du HDR et d'une compatibilité avec la télécommande vocale Alexa Lite.



Pour le reste, Amazon commercialise officiellement le lecteur multimédia Fire TV Cube en France et annoncent de nouvelles caméras de sécurité pour la voiture à paraître en 2021.