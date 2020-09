Apple suspend sa commission sur les achats dans Facebook

Apple a accepté d’accorder un bref répit de trois mois après lequel les entreprises en difficulté devront, une fois de plus, payer à Apple la totalité de la commission de 30% sur l’App Store.

En pleine crise des 30% face à Epic Games et autre Spotify, Apple qui a dévoilé des conditions spéciales pour les services de streaming vidéo, vient d’assouplir temporairement ses règles.

