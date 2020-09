Apple TV+ : 40 millions de dollars mis sur la table pour les droits mondiaux du film "Cherry"

Hier à 21:13 (Màj hier à 21:51)

Julien Russo

Apple a la folie des grandeurs pour son service de streaming Apple TV+. La firme de Cupertino n'hésite pas à investir de grosses sommes pour acquérir de grosses productions, comme c'est le cas avec le film Cherry avec aux commandes des génies de l'univers cinématographique de notre époque.

Cherry en exclusivité sur Apple TV+

C'est une somme astronomique, mais Apple veut que son service de streaming continue sa croissance pour un jour rivaliser avec les plus grands comme Prime Vidéo ou encore Netflix !

Cherry c'est l'une des futures productions originales Apple qui va mettre en avant l'acteur Tom Holland, celui-ci incarnera un homme de Cleveland qui s'appelle Walker et qui vient de se faire rejeter par la femme qu'il considérait comme la femme parfaite, l'amour de sa vie. Au bord de la dépression à cause de cette mauvaise expérience, Walker va prendre la décision de s'engager dans l'armée en tant que médecin, quelques mois après son entrée il va partir en Irak. Là-bas, il vivra des aventures traumatisantes qui le marqueront toute sa vie.

Une fois rentré aux États-Unis, le comportement de Walker va se mettre à changer, il va faire des choses que jamais il n'aurait faites auparavant. Son attitude va devenir violente, ses réflexions illogiques et il va se mettre à atteindre des extrêmes comme consommer de la drogue et braquer des banques. Pourtant Walker un homme bienveillant et rempli de bonnes attentions avant son départ en Irak !

Globalement, la synopsis est intéressante, l'acteur est connu et talentueux, mais pourquoi Apple a dépensé autant dans Cherry ?

Il y a une raison... Derrière ce programme se trouvent deux frères réalisateurs qui ont une carrière incroyable. Il s'agit des frères Russo, Joe et Anthony qui ont réalisé des films comme Avengers: Endgame ou encore Captain America: Civil War.

Apple sait très bien qu'avec Anthony et Joe Russo à la réalisation, il y a de fortes chances que "Cherry" devienne une production originale très populaire qui génère beaucoup, mais vraiment beaucoup de nouvelles souscriptions à Apple TV+ !



Avec cette acquisition, Apple a déjà son idée derrière la tête sur la question "comment exploiter l'investissement ?". Bien évidemment, le programme sera disponible uniquement sur Apple TV+, mais la firme de Cupertino compte bien être en lice pour la saison des récompenses dans les grandes cérémonies prestigieuses comme les Emmy Awards ou les Golden Globes.

Il faut dire que l'obsession de remporter des prix avec les productions originales Apple n'a jamais été aussi présente qu'en ce moment !

La disponibilité de Cherry devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2021 et la bande-annonce vers le mois de décembre, au plus tard en janvier.



