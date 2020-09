#FrenchDays à la Fnac : Des iPhone reconditionnés à prix canon

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Comme vous l'avez certainement remarqué, aujourd'hui ce sont les French Days de la rentrée. Une occasion unique de profiter d'incroyables réductions pour acquérir un produit avec parfois un rabais de -30%, -40%, jusqu'à parfois -50%. En parcourant le site de la Fnac pour vous trouver les meilleures réductions, nous avons trouvé quelque chose de fantastique... Des iPhone reconditionnés à un prix complètement cassé !

Les iPhone reconditionnés sont en promotion

En général quand vous achetez un smartphone d'occasion celui-ci n'est pas cher, ajoutez à cela des promotions liées au French Days et c'est la folie totale ! Sur le site de la Fnac, vous pouvez retrouver plusieurs iPhone reconditionnés à un prix extrêmement bas, on peut apercevoir des iPhone XR, iPhone 7, iPhone 8...

Pour ceux qui ne sont pas habitués aux smartphones reconditionnés, il s'agit d'un appareil qui est passé entre les mains d'une personne qui l'a remis à neuf. Comprenez par là qu'il a été testé, que la qualité des pièces est bien d'origine et qu'il a correctement été réinitialisé (avec vérification pour voir s'il n'a pas été volé).

Sur la Fnac, le vendeur "The Kase" (4,5/5) propose plusieurs iPhone à un tarif très compétitif, on retrouve :

Vous retrouvez également plusieurs Samsung Galaxy à un prix intéressant. Nous vous laissons regardé par vous-même...

À prendre en compte que les frais de livraison sont offerts et que le vendeur est globalement bien évalué avec des avis positifs et plus de 13 000 ventes réalisées sur le site de la Fnac !

Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous parce que même si c'est du reconditionné, les stocks partent vite.