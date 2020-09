Au tour des médias français de s'en prendre à la politique de l'App Store

Le comportement d’Apple soulève des préoccupations au regard du droit européen de la concurrence. La commission de 30% a des effets anticoncurrentiels significatifs en raison de son caractère excessivement élevé, inéquitable et des conditions discriminatoires dans lesquelles elle est appliquée.

Ainsi, ils mettent en avant le fait qu'il n'est pas possible d'identifier un utilisateur qui s'abonne, et donc impossible de lui proposer "un contenu qui correspond à ses centres d’intérêts ou des offres promotionnelles de reconduction".

Non content de détenir désormais une position incontournable, Apple s’entête à maintenir la commission originelle de 30% perçue sur le chiffre d’affaires généré par les contenus en ligne mais également à interdire l’utilisation de moyens de paiement alternatifs hors l’application à travers une clause de non-contournement et refuse enfin de donner accès à des données essentielles des consommateurs, empêchant ainsi toute alternative sérieuse d’émerger.

Quelle tête a dû faire Tim Cook en ouvrant l'enveloppe ? Toujours est-il que plusieurs médias français ont écrit une lettre au patron d'Apple pour y dénoncer les 30% de commission. Selon eux, la Pomme "est en position dominante et incontournable non seulement sur le marché de la fourniture d’iPhone en tant qu’appareil mobile mais également un monopoleur sur le marché de la distribution d’applications sur le système iOS".

Ces dernières semaines, Apple a fait beaucoup parler de lui, et malheureusement pas que pour ses nouveaux produits... Si vous avez quelque peu suivi l'actualité récente, vous savez certainement que plusieurs grosses entreprises se sont liguées pour faire face à la commission de 30% présente sur l'App Store. Ainsi, nous avons pu voir Facebook, Spotify ou encore Epic Games se révolter, ce qui a d'ailleurs provoqué le bannissement de Fortnite des appareils à la Pomme. Aujourd'hui, ce sont les médias français qui rejoignent l'attaque, en écrivant une lettre au PDG d'Apple.

