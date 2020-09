Phoenix 2 propose une démo via un App Clip pour iOS 14

Et les éléments qui ont été modifiés en vue d'équilibrer le jeu :

Après quelques instants de téléchargement des ressources, le niveau d'introduction à Phoenix 2 est alors jouable sur votre iPhone ou iPad. Génial. Une fois terminée, la démo permet de télécharger le jeu complet. Et si vous voulez supprimer l'App Clip, il faudra aller dans Réglages > Stockage puis rechercher Phoenix.

Si vous aviez raté notre article sur les App Clips , sachez qu'Apple les décrit comme une «petite partie de votre application» qui peut être disponible pour les utilisateurs au bon moment. Les clips d'application se concentrent sur la réalisation rapide d'une tâche. Une expérience App Clip idéale permet aux utilisateurs d'ouvrir et de terminer une tâche en quelques secondes, sans avoir l'app complète installée. Nous l'avions vu pour le suivi d'un colis dans Parcel , ou louer un scooter par exemple. Mais un App Clip peut aussi être un bon moyen de proposer une démo de jeu vidéo. C'est ce que propose Firi Games qui a implémenté un clip d'application pour son jeu de tir Phoenix 2. Le clip d'application peut être joué en visitant le site Web de Phoenix 2 sur un appareil exécutant iOS 14‌ et en appuyant sur "Lire" sur la bannière qui apparaît en haut de l'écran.

Phoenix 2 que l'on avait largement apprécié il y a quelques années, vient refaire parler de lui avec sa dernière mise à jour. Alors que ce shoot'em up façon R-Type ou Cave a été mis en avant par Apple grâce à sa compatibilité avec l'écran ProMotion 120 Hz des iPad Pro (et bientôt des iPhone 12 Pro ?), il est le premier à utiliser la fonction App Clips apportée par iOS 14. Rappelez

