En 2035, la Californie interdira les véhicules à moteur à combustion

La nouvelle est impressionnante, et marque un nouveau tournant futur dans le secteur de l'automobile : dans le cadre d'un ensemble ambitieux de règles destinées à réduire les émissions de carbone, la Californie interdira les nouveaux véhicules à moteur à combustion dès 2035.



Une très grande décision dans l'État des États-Unis le plus ambitieux, dans les technologies et dans le développement de nouvelles sources d'énergie.

C'est le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé mercredi un décret ambitieux interdisant la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion dans l'État à partir de 2035.



Son but ? Réduire les émissions de gaz à effet de serre alors que la Californie fait face à une vague d'incendies de forêt mortels.

NEW: We’re facing a climate crisis.



We need bold action.



CA is phasing out the internal combustion engine.⁰

By 2035 every new car sold in CA will be an emission free vehicle.



Cars shouldn’t give our kids asthma.



Make wildfires worse.⁰

Melt glaciers.



Or raise sea levels.