Allemagne : Au deuxième trimestre, le marché des smartphones a plongé de 27%

Il y a 5 heures

Julien Russo

Réputée pour être la plus grande économie d'Europe, l'Allemagne n'a pas échappé aux conséquences du Covid-19, les ventes de smartphones ont lourdement chuté de 27% au deuxième trimestre de cette année. La raison ? La pandémie qui a contraint de nombreux commerçants à fermer boutique et beaucoup de personnes ont repoussé leurs achats.

Une baisse de 27% sur le marché des smartphones allemands

La France, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine... La pandémie est destructrice en ce qui concerne l'économie. Comme l'a remarqué Counterpoint, plusieurs constructeurs de smartphones ont connu une chute de leurs ventes en Allemagne sur le second trimestre de 2020. C'est le cas de Huawei qui a vu sa part de marché diminué de 2%, mais visiblement ça a été bénéfique pour Apple puisque c'est le seul constructeur a connaitre la plus grosse progression, la firme de Cupertino est passée de 16% à 23% de part de marché quand on compare au même trimestre l'année dernière.

Pour Apple, ce qui a fonctionné le mieux au second trimestre en Allemagne (et un peu partout dans le monde) c'est bien évidemment l'iPhone SE 2. Avec son tarif plus accessible et les nombreux revendeurs qui ont fait des promotions peu après sa sortie, le nouveau smartphone d'Apple a attiré beaucoup de consommateurs, ce qui a permis d'amortir la légère diminution des ventes des modèles haut de gamme.

En effet, avec la crise sanitaire et l'incertitude financière que cela a provoquées chez de nombreux consommateurs, les consommateurs ont privilégié les dépenses modérées. C'est là que l'on comprend que l'iPhone SE 2 ne pouvait pas tomber mieux !

Les smartphones d'entrée de gamme de Xiaomi ont aussi bien fonctionné, puisque l'entreprise chinoise a évolué de +4% sur le marché allemand.



