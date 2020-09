Android 12 facilitera la mise en place de magasins d'apps tiers

C'était à prévoir... Google va donc se servir des actuels problèmes d'Apple pour tenter de mettre en avant sa future version de son système d'exploitation Android.



Le gros argument ? La firme promet qu'Android 12 participera à des changements de politiques de développement et veut faciliter l'utilisation des boutiques d'applications tierces.



Une stratégie intelligente, alors que la Pomme est actuellement en pleine enquête autour de l'antitrust.

Google veut mettre les magasins d'apps tiers en avant

L'annonce veut être une réponse aux préoccupations récentes concernant le développement d'applications Android et les systèmes de paiements intégrés dans les apps.



S'il est déjà possible pour les utilisateurs d'installer des applications via des magasins tiers tels que le Galaxy Store de Samsung, Google veut "permettre aux utilisateurs d'utiliser encore plus facilement d'autres boutiques d'applications sur leurs appareils tout en veillant à ne pas compromettre les mesures de sécurité mises en place par Android".



Seul demande de la part de la firme ? L'utilisation systématique de Google Pay dans les apps vendant des produits numériques. Google a d'ailleurs donné un délai, puisque les développeurs n'utilisant pas le système doivent le faire d'ici le 30 septembre 2021.



On pense notamment à Epic Games, qui passe par des boutiques tierces pour proposer son jeu sur Android.



