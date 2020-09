Apple Watch Series 5 VS Series 6 : Qui démarre la plus vite ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

C'est la toute dernière montre connectée de la firme de Cupertino, l'Apple Watch Series 6 obtient jusqu'à 20% de performance supplémentaire que la précédente génération. D'après Apple, cela aurait été rendu possible grâce à la puce S6 qui optimise au maximum la fluidité et la rapidité globale de l'Apple Watch.

Une grande différence entre la Series 5 et la Series 6 ?

Pour vraiment voir si un appareil est plus rapide que l'autre, il y a le classique qui consiste à lancer une série d'applications pour voir qui ira plus vite, mais il y a aussi le démarrage !

En effet, on peut juger la rapidité d'un appareil quant à sa gestion à démarrer l'OS et rendre accessibles toutes les applications et les paramètres personnels. Par exemple, au début de l'iPhone le démarrage prenait parfois plus de 50 secondes, aujourd'hui un iPhone est prêt en moins de 30 secondes.

L'Apple Watch Series 6 tient-elle sa promesse d'une meilleure rapidité (20% pour être précis) ? D'après iClarified qui s'est occupé de ce test, la réponse est oui. La dernière génération d'Apple Watch gère bien son démarrage.

Il faut 33.833 secondes à la Series 6 pour démarrer. Pour la Series 5 il faut 51.900 secondes pour démarrer. Un gain de puissance qui se ressent dès la première interaction !

À noter que les deux Apple Watch étaient sous watchOS 7.0.1 pendant cette expérimentation.