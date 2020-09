FairTrip : l’app de voyage durable ajoute des widgets iOS 14

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Nous vous avions présenté FairTrip l’an passé, la première application au monde dédiée au tourisme durable passe aux widgets personnalisés.



Sélectionnée à plusieurs reprises par Apple sur l’App Store, elle référence plus de 4 000 hébergements, restaurants, ou expériences partout dans le monde pour leur caractère authentique et leur impact social et environnemental positif. Pour la sortie d’iOS 14, cette application gratuite et collaborative propose un tout nouveau widget pour découvrir des bonnes adresses en un coup d’œil.



Découvrez des bonnes adresses en un coup d’œil

Le tout nouveau widget iOS 14 de FairTrip permet de découvrir des lieux authentiques et durables directement depuis l’écran d'accueil.

Il est possible de le configurer pour voir les lieux autour de soi très rapidement, ou les nouveautés ajoutées sur FairTrip par les utilisateurs. Chaque adresse est préalablement vérifiée et validée par l’équipe FairTrip avant d’être visible sur l’app (et donc sur le widget) pour s’assurer qu’elle respecte bien les critères FairTrip.

Pour configurer le widget, il vous suffit de rester appuyé sur celui-ci, puis de sélectionner l’option « Modifier FairTrip » afin de pouvoir sélectionner le type de lieux à afficher.

Le widget est également disponible en trois tailles différentes afin de pouvoir le configurer à sa guise. Et relisez notre tutoriel si vous ne savez pas comment ajouter un nouveau widget.

Découvrir des adresses durables n’a jamais été aussi simple et fun. Un argument de plus pour ce service créé par des français qui propose déjà un mode sombre, une extension Apple Watch et même le support de Siri !

Télécharger l'app gratuite FairTrip - Guide de Voyage