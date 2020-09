Bons plans iOS : JYDGE, Paintiles, Superb IQ, Dalgona

Hier à 21:27 (Màj hier à 21:27)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment JYDGE, Paintiles, Superb IQ, Dalgona. L'occasion d'économiser 40€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Raven (App, iPhone / iPad, v1.1.3, 153 Mo, iOS 10.0, Ahmet Serdar Karadeniz) passe de 4,49 € à gratuit. En quelques secondes, Raven numérise vos précieux souvenirs, les colorise et vous pouvez ajouter différents modèles et combinaisons de filtres à vos nouvelles photos numériques.



Partagez vos anciens souvenirs avec vos amis ou enregistrez-les facilement sur votre téléphone. Raven transforme l'appareil photo de votre téléphone en un scanner photo qui est le moyen le plus simple de transformer d'anciennes photos en de nouvelles formes numériques.



Les + : L'outil est puissant

Pour colorer des souvenirs Télécharger l'app gratuite Raven





Dalgona (App, iPhone / iPad, v1.4, 9 Mo, iOS 12.0, KIM KYUNG MIN) passe de 1,09 € à gratuit. Dalgona privilégie la qualité à la quantité. Il comprend une collection de neuf filtres, basés sur des photographies de magazines, des brochures de films et d'anciens albums des années 80 et 90.



Appuyez simplement pour appliquer et appuyez sur pour enregistrer sur votre pellicule.



Les + : Pour les amateurs du style retro Télécharger l'app gratuite Dalgona





Jeux gratuits iOS :

Paintiles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 19 Mo, iOS 8.0, Andrey Spencer) passe de 1,09 € à gratuit. Le jeu commence simplement : vous avez trois couleurs pour peindre les carreaux et les faire disparaître. Au fur et à mesure que vous acquérez les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes de plus en plus difficiles, vous devez faire face à de nouveaux mécanismes - sol dissolvant, bombes, tuiles arc-en-ciel, qui vous font penser de manière nouvelle et intéressante.



Paintiles est un must pour les amateurs de puzzle!



Les + : 60 niveaux

Zen Mode Télécharger le jeu gratuit Paintiles





Superb IQ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.5.2, 172 Mo, iOS 9.0, Sharply Labs) passe de 5,49 € à gratuit. Seulement 10 % des gens ont un QI de 120 ou plus!

Quel est votre QI?

Combien de casse-tête pouvez-vous résoudre?



Il est temps de mesurer votre quotient intellectuel (QI) et de découvrir si vous êtes un génie !



Télécharger le jeu gratuit Superb IQ





Katsu Kat (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.4, 125 Mo, iOS 9.0, Stuart Mclean) passe de 1,09 € à gratuit. Katsu Kat offre un plaisir rétro 4 bits. Il raconte la queue du poisson doré et la tentative de Katsu de le récupérer par tous les moyens nécessaires.



Voyagez à travers des forêts luxuriantes, des donjons profonds et l'espace tout en combattant des méchants et des boss pour réclamer votre prix.



Les + : Le jeu comprend 13 niveaux, 20 types d'ennemis et des points de sauvegarde de niveau Télécharger le jeu gratuit Katsu Kat





Open Bar! (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 60 Mo, iOS 6.0, Gingear Studio Inc) passe de 3,49 € à gratuit. Open Bar est un jeu de casse-tête unique sélectionné par Apple dans la catégorie "Best of Janvier 2016", il s'agit d'un puzzle original donc avec des animations très sympa et un gameplay addictif.



Le but du jeu est de faire glisser des barres sur la planche afin de créer des lignes complètes de la même couleur. Les barres peuvent être tournées et fusionnées lorsqu'elles sont croisées l'une sur l'autre. Chaque puzzle doit être terminé en trois mouvements ou moins, et vous pouvez utiliser un indice à tout moment au cas où vous seriez coincé.



Les + : Original

Astucieux Télécharger le jeu gratuit Open Bar!





Promotions iOS :

Bendy and the Ink Machine (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.3, 1,2 Go, iOS 11.0, Joey Drew Studios Inc.) passe de 7,99 € à 4,49 €. Henry était l'animateur principal des studios Joey Drew à son apogée, dans les années 1930. Connu pour la production de dessins animés de leur personnage le plus populaire et le plus aimé, Bendy.



De nombreuses années plus tard, Joey Drew lui-même l'invite mystérieusement à retourner dans l'ancien atelier de dessins animés.



Plongez au cœur de la folie sommaire de ce cauchemar de dessins animés tordus. Télécharger Bendy and the Ink Machine à 4,49 €





Dungeon Warfare (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.04, 205 Mo, iOS 8.0, Jin Man Kim) passe de 5,49 € à 1,09 €. Dungeon Warfare est un Tower Defense où vous incarnez le Seigneur d'un donjon devant se défendre face aux assauts incessants d'aventuriers cupides. Au fur et à mesure que vous repousserez ces envahisseurs hors de vos donjons, vous débloquerez de puissants pièges qui vous aiderons à avancer de plus en plus !



Les + : Ce Tower Défense est somme toute très bien réaliser !

Le gameplay est vraiment agréable ! Télécharger Dungeon Warfare à 1,09 €





Muse Dash (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.2.6, 1,1 Go, iOS 7.0, X.D. Network Inc.) passe de 4,49 € à 1,09 €. Muse Dash est la combinaison parfaite d'un jeu de parkour cool et un jeu de musique traditionnelle dans lequel vous devez enchaîner les bons mouvements pour augmenter votre score de combos...



Le jeu a fait un véritable carton sur Nintendo Switch avant d'être adapté pour nos appareils mobiles !

Télécharger Muse Dash à 1,09 €