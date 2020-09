L’iPhone 12 avec 64 Go de stockage, l’iPhone 12 Pro à 128 Go

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Les quatre iPhone 12 sont attendus pour le mois prochain sur toute la planète. Alors que le design, les nouveautés et les tarifs sont connus, une nouvelle fuite dévoile les capacités de stockage. Et si Jon Prosser a vu juste, Apple va mécontenter certains clients en maintenant les 64 Go de stockage en entrée de gamme.

Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗 — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

iPhone 12 : la version 64 Go encore maintenue

Les informations de Prosser, un leaker assez réputé, font état d’un maintient de la même grille que l’an dernier concernant les capacités de stockage. Ainsi, l’iPhone 12 mini de 5,4 pouces sera vendu avec 64, 128 et 256 Go d’espace disque, tout comme l’iPhone 12 et son écran de 6,1 pouces. Apple répéterait ce qu’on trouve actuellement sur l’iPhone 11 avec donc encore 64 Go d’espace de stockage sur les premiers modèles. Un peu radin pour le coup, mais il est clair que la firme veut maintenir des coûts bas et sa marge, tout en poussant iCloud que l’on retrouve désormais dans Apple One.

iPhone 12 Pro : 128 Go minimum

En revanche, du côté de l’iPhone 12 Pro, que ce soit le modèle 6,1 pouces ou l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces, les deux smartphones Apple passeraient enfin à 128 Go de capacité de stockage en version d’accès. Les autres déclinaisons restant toujours sur 256 Go et 512 Go.

Une sortie juste après la présentation des iPhone 12 ?

Enfin, Prosser explique que la première livraison d’Apple pour les iPhone 12 aura lieu le 5 octobre à ses distributeurs. Cela signifie que tout sera prêt pour un lancement commercial dans la foulée du keynote du 13 octobre. Apple pourrait proposer les précommandes à la suite de la conférence.



En tout cas, le leaker confirme que le lancement se fera bel et bien en deux temps avec d’abord l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12, puis quelques semaines plus tard, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Les nouveautés attendues sont le nouveau design carré, le modem 5G, l’OLED pour tous, le Lidar pour les Pro ou encore une encoche réduite et un écran 120 Hz sur les Pro. Mais ce dernier point est parfois contredit par les rumeurs.