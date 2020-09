Sticky Widgets : des post-it sur l'écran d'accueil d'iOS 14

Il y a 3 heures

Alban Martin

3

Sticky Widgets pourrait rencontrer un petit succès en s'appuyant sur la nouveauté d'iOS 14 la plus appréciée, les widgets personnalisés. Cette app gratuite basique rappelle une fonction de macOS nommée Aide-mémoire et qui permet d'avoir des post-it à portée de main.



Sticky Widgets : une aide-mémoire pour iOS

Si l'app est simple au possible avec la modification du contenu d'un widget, elle permet d'avoir plusieurs modules de même type sur l'écran d’accueil grâce à iOS 14. Si vous voulez du changement, il faudra choisir l'une des trois tailles prises en charge et / ou changer la couleur de ce dernier ainsi que la police. Pour cela, il suffit de réaliser un appui long sur le widget en question. Ensuite, libre à vous de les laisser dans la partie de gauche, ou des les insérer au sein de vos icônes d'apps. Il est même possible de les insérer dans une pile dynamique.



Si Sticky Widgets est gratuite au téléchargement, l'app demande 2,29€ pour accéder à des options de personnalisation plus poussées que les trois couleurs et trois polices de départ. Bien évidemment, iOS 14 ou iPadOS 14 sont nécessaires.



PS : la dernière version ajoute la prise en charge des émojis et gère bien mieux le mode sombre.

Télécharger l'app gratuite Sticky Widgets